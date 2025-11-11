विज्ञापन
दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की भी मौत, ई रिक्शा चलाकर कर रहा था गुजारा, पिता को ऐसे मिली जानकारी

दिल्ली में लाल किला के सामने सोमवार शाम हुए बलास्ट में मेरठ निवासी मोहसिन की भी मौत हो गई. वह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार को चलाता था. वह अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया है.

मेरठ:

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मेरठ निवासी मोहसिन की भी मौत हो गई. इसकी सूचना मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया. संवेदना जताने के लिए मोहसिन के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है. उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका बेटा मोहसिन अब इस दुनिया में नहीं रहा. मोहसिन रोजी-रोटी कमाने दिल्ली गया था. लेकिन उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था. मोहसिन अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और एक बेटा छोड़ गया है. उसके परिवार के बाकी सदस्य मेरठ में ही रहते हैं.

मेरठ में कहा रहता है मोहसिन का परिवार

मोहसिन मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के फतेउल्लापुर रोड की गली नंबर-28 के न्यू इस्लाम नगर का रहने वाला था.उसका निकाह करीब 12 साल पहले सुल्ताना से हुआ था. वह दिल्ली में ई-रिक्शा चलाता था. मोहसिन दो साल पहले अपनी पत्नि सुल्ताना, 11 साल की बेटी हिपजा और आठ साल के बेटे आहत के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गया था. वह जामा मस्जिद के पास पत्ता मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा था.

मोहसिन के पिता रफीक ने बताया कि वो अभी 15 दिन पहले ही दिल्ली जाकर अपने बेटे और उसके बच्चों से मिलकर आए थे.

मोहसिन की मौत की खबर आते ही उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मोहसिन के पिता रफीक ने बताया कि मोहसिन दिल्ली में मिनी मेट्रो चलाता था. उन्होंने बताया कि वो अभी 15 दिन पहले ही वहां से होकर आए हैं. उन्होंने बताया कि किसी ने मुझे फोन कर कहा कि लाल किले पर ब्लास्ट हो गया है, इसके बाद से मोहसिन का पता नहीं चल पा रहा है.

कहां होगा मोहसिन का अंतिम संस्कार

वहीं मोहसिन के भाई आमिर ने कहा कि भाभी का फोन आया था कि ब्लास्ट हो गया है और तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे हैं. हम तो चाहते हैं कि मोहसिन की मिट्टी मेरठ आए और उसे मेरठ के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, जबकि  भाभी के परिवार के लोग दिल्ली के कब्रिस्तान में ही दफनाना चाहते हैं.

Delhi Blast, UP News, Meerut News
