उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक सनसनीखेत मामला सामने आया है, जहां पर करीब छह महीने पहले अपने ससुराल से गायब एक युवती जिंदा मिली है. जांच में सामने आया है कि मायके वालों ने रहस्यमय तरीके से अपनी लड़की को गायब कराया, फिर पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा दिया. पुलिस के मामले को दर्ज नहीं करने पर लड़की वालों ने न्यायालय की भी शरण ली और ससुराल वालों पर लड़की की दहेज हत्या कर उसे मार देने का मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए जब सारी गुत्थियों को सुलझाना शुरू किया तो आश्‍चर्यजनक रूप से लड़की जिंदा निकली.

यह मामला श्रावस्ती जनपद के थाना मल्हीपुर के लक्ष्मनपुर गंगापुर का है, जहां की रहने वाली दीपा की शादी आज से करीब 4 साल पहले इसी थाना क्षेत्र के ओरी पुरवा गांव में हंसराज के साथ हुई थी. दीपा और हंसराज का वैवाहिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन अगस्त 2025 में दीपा की मां मायावती ने एक षड्यंत्र रचा और अपने भाई यानी दीपा के मामा के साथ दीपा को रहस्यमय तरीके से उसके ससुराल से गायब करा दिया.

लड़की की मां ने दर्ज कराया मुकदमा

उधर, दीपा के ससुराल में दीपा के ना मिलने से और हड़कंप मच गया. दीपा के ससुरालवालों ने दीपा की काफी तलाश की और उसके नहीं मिलने पर मायके वालों को फोन करके सूचना दी, जिसका मायावती को इंतजार था. मायावती ने फौरन परिवार वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी लेकिन पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया. इस पर मायावती ने न्यायालय की शरण ली और दीपा के पति हंसराज सहित परिवार के 6 लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने पुणे से लड़की को किया बरामद

पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझाना शुरू किया और दीपा के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन मुंबई के पुणे में मिली. मल्‍हीपुर पुलिस मुंबई पहुंची और लड़की को सकुशल बरामद कर अपनी कस्टडी में रखा और पूछताछ कर रही है. अब दीपा को न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाएगा.

यू-टर्न लेती नजर आ रही लड़की की मां

लड़की की मां मायावती अब इस मामले पर यू टर्न लेती नजर आ रही है. अब वह कर रही है हमें इस मामले पर कुछ जानकारी नहीं है, जब हमें फंसाने की कोशिश की गई तो हमने भी उन्हें फंसाया, लड़की किसके साथ गई है यह मुझे नहीं पता.

वही लड़की के पिता गोली ने कहा कि जब दीपा गायब हुई तो लड़की के पति हंसराज ने उन्हें फोन करके बताया था कि लड़की कहीं गायब है. हमने दहेज हत्या का कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, हमने लड़की की गुमशुदगी की बात कही है.

मामा के साथ गायब होने का लगाया आरोप

वहीं हंसराज की मां चमेला कहती है कि करीब 6 महीने पहले दीपा शौच के बहाने सुबह 4 बजे अपने मामा के साथ गायब हो गई थी, जब घर में दीपा नहीं मिली तो हमने काफी तलाश की तलाश करने के बाद इसकी सूचना उसके मायकेवालों को दी, हमने कभी भी दीपा को किसी भी दहेज या अन्य मामले को लेकर प्रताड़ित नहीं किया. यह हम पर झूठा आरोप है. पुलिस ने उसे जिंदा बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.

बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर दीपा से गंभीरता से पूछताछ कर रही है. अब देखना है कि क्या पुलिस दीपा के माता-पिता पर हत्‍या का झूठा मुकदमा लिखवाने के आरोप में कोई कार्रवाई करती है या नहीं.

