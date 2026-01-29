दिल्ली में क्लर्क पति ने कमांडो पत्नी की हत्या की, गर्भ में पल रहे बच्चे की भी गई जान

Sonipat News: गन्नौर से एक बार फिर दहेज हत्या का ममला सामने आया है. जहां रक्षा मंत्रालय में तैनात क्लर्क अंकुर ने अपनी पत्नी काजल की हत्या दहेज के लिए कर दी. गन्नौर के बड़ी गांव की लड़की काजल की हत्या उसके पति ने दहेज के लिए कर दी. जिसके बाद परिजनों पर दुखो का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि काजल चार महीने की गर्भवती थी. दहेज के लिये ससुराल वालों ने दो हत्या कर दी. आज काजल का अंतिम संस्कार राजकीय संम्मान के साथ किया गया.

जानकारी अनुसार 27 वर्षीय काजल ने 2022 में अपनी स्नातक की पढ़ाई की. जहां उसकी मुलाकात गन्नौर के ही रहने वाले अंकुर से हुई. उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. जिसके बाद दोनों ने अपने परिजनों को मनाकर शादी कर ली. शादी से पहले ही काजल की 2023 में दिल्ली पुलिस में स्कॉट कमांडो में सलेक्ट ह्यूई, वहीं अंकुर भी दिल्ली रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर लग गया.

दिल्ली पुलिस में कमांडो थी

शादी के 15 दिन बाद ही अंकुर के घर वाले गाड़ी ओर दहेज की मांग करने लगे और काजल को परेशान करने लगे. जिस कारण काजल 2024 में दिल्ली रहने लगी, लेकिन पति अंकुर भी उसके साथ गाड़ी व पैसों की डिमांड कर मारपीट करता था. 22 जनवरी को अंकुर ने काजल के भाई को फ़ोन कर बताया, कि उसने काजल की हत्या कर दी ओर वह आकर उसका शव ले जाए. जिसके बाद परिजन पहुंचे ओर मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस को की.

पिता राकेश ने बताया, कि उसकी बेटी दिल्ली पुलिस में कमांडो थी और बड़ी मेहनत कर इस मुकाम तक पहुंची थी. उसके पति अंकुर ने 22 जनवरी को सर में लोहे का डम्बल मारकर उसकी बेटी की हत्या कर दी. उसकी बेटी 4 महीने की गर्भवती थी. जहां मा ओर बच्चे की मौत हो गई. अंकुर ने एक नहीं दो हत्या की है.

इनपुट: रमेश कुमार

