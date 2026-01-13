भ्रामक विज्ञापनों के जाल में फंसकर कई बार अपनी लाखों की जमा पूंजी को गंवा बैठते हैं. ऐसे ही एक विज्ञापन और कुछ आरोपियों के जाल में फंसे हैदराबाद के एक 38 साल के शख्‍स को 27 लाख रुपये गंवाने पड़ गए. पीड़ित शख्‍स फेसबुक पर एक ट्रेडिंग विज्ञापन देखने के बाद और खुद को स्‍टॉक मार्केट ट्रेडर के रूप में पेश करने वाले कुछ लोगों के झांसे में फंस गया. जिन्‍होंने उसके साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया और भारी रकम ठग ली.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां कई लोगों ने खुद को एक्‍सपर्ट बताकर और बड़ा लाभ और तुरंत रिटर्न का आश्‍वासन दिया और उसे निवेश करने के लिए राजी कर लिया.

मुनाफा हुआ तो लगाए 27 लाख रुपये

साइबर क्राइम डीसीपी ने बताया कि शुरुआत में पीड़ित को ट्रेडिंग के लिए ADVPMA नामक मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा गया. उसने पहले 10 हजार रुपये निवेश किए और उसे मुनाफा भी हुआ. उसने सोचा कि और पैसे निवेश करना अच्छा विचार है. धीरे-धीरे उसने कुल 27.05 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए.

लाखों का बैलेंस, लेकिन नहीं निकली राशि

दिलचस्प बात यह है कि ऐप में मुनाफे समेत 81.69 लाख रुपये का बैलेंस दिख रहा था, लेकिन जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की तो यह विकल्प बंद था.

साइबर क्राइम अधिकारी ने आगे बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वालों ने प्रोसेसिंग और टैक्स के लिए 50 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की.

और पैसे मांगे तो दर्ज कराई शिकायत

शक और ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने हैदराबाद पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है.

अधिकारियों ने सलाह दी है कि इस तरह की धोखाधड़ी की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से दें.