बाराबंकी में अक्षरा सिंह के शो में मची अफरा-तफरी, भीड़ बेकाबू, कुर्सियां भी टूटी

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील क्षेत्र स्थित मौराणिक महादेवा धाम में चल रहे महोत्सव में शनिवार रात भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह की प्रस्तुति के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली. रात करीब 10 बजे जैसे ही अक्षरा सिंह मंच पर आईं, पंडाल में मौजूद लोगों का उत्साह अचानक उफान पर पहुंच गया और माहौल पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया.

अनुमान से ज्यादा भीड़ शो में पहुंची

महोत्सव समिति ने दर्शकों के लिए सैकड़ों कुर्सियां और अलग-अलग ब्लॉक बनाकर व्यवस्था की थी, लेकिन भीड़ अनुमान से कहीं ज्यादा पहुंच गई. लोग मंच के नजदीक जाने के लिए लगातार दबाव बनाते रहे. कई युवा पंडाल के खंभों, रेलिंग और ऊपरी हिस्सों पर चढ़कर मोबाइल की फ्लैश लहराते हुए वीडियो बनाने लगे, जिससे सुरक्षा कर्मियों की चिंता बढ़ गई.

कैसे मची अफरा-तफरी

इसी बीच अक्षरा सिंह अचानक मंच से नीचे उतरकर बैरिकेडिंग के पास पहुंचीं और वहीं से परफॉर्म करना शुरू कर दिया. उनका यह स्टाइलिश मूव देखकर भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई. आगे बढ़ती भीड़ के दबाव में एक के बाद एक कुर्सियां टूटती चली गईं और देखते ही देखते पंडाल में सैकड़ों कुर्सियां चकनाचूर हो गईं.

पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

मौके पर तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मी कई बार भीड़ को पीछे करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उत्साह में डूबे लोग लगातार आगे की ओर धक्का देते रहे. कुछ समय के लिए स्थिति ऐसी हो गई कि पंडाल में आवाजाही तक मुश्किल हो गई थी.