बिहार में कैसे आएगा बदलाव, अक्षरा सिंह ने Exclusive Interview में NDTV को बताया

बिहार में इस समय दो माहौल एक साथ दिखाई दे रहा है एक तरफ छठ पूजा की रौनक और श्रद्धा, तो दूसरी तरफ चुनावी जंग का जोश. हर गली, मोहल्ले और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीति और त्योहार की चर्चा एक साथ चल रही है. इसी बीच भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह से एनडीटीवी ने बात की. एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट टीएम वीरराघव से खास बातचीत में अक्षरा सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है इस बार बिहार के लोग खासकर युवा बिहार के हित में अच्छे लोगों को वोट देकर लाएंगे.

साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के युवा बाहर न जाएं, पलायन कम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार में भी एक मेट्रो सिटी होनी चाहिए ताकि रोजगार और विकास यहीं मिल सके.

अक्षरा सिंह ने माना कि बिहार का टैलेंट देशभर में पहचान बना रहा है, लेकिन राज्य के युवाओं को अब अपने प्रदेश के लिए अच्छे नेताओं को चुनना होगा, ताकि उन्हें बाहर जाने की मजबूरी न रहे. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं में अपार क्षमता है, बस जरूरत है उन्हें सही अवसर देने की. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने छठ गीत गाया.

