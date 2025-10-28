सलमान खान की ऑनस्क्रीन बहन ने घर की छत पर मनाया छठ पर्व, लाल साड़ी में सजधज कर सूर्य चढ़ाया जल

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी पटना में लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रत रखा. वह पटना के प्रसिद्ध दीघा घाट पहुंचीं, जहां उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. उन्होंने आईएएनएस से कहा, “मैं देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देना चाहती हूं. इस जैसा अनुभव आपको किसी पूजा में नहीं होगा. मैं कल तक इसे देखती आई थी, लेकिन आज मैं इसे स्वयं अनुभव कर रही हूं और यह पूरी तरह से अलग महसूस हो रहा है. यह एक अलग अनुभूति है, मैं बहुत भाव विभोर हूं.” इस दौरान अक्षरा सिंह ने छठ के गीत भी गाए.

वह लाल रंग की साड़ी पहने बहुत ही सुंदर दिख रही थीं. अक्षरा सिंह पहली बार छठ पूजा कर रही हैं. सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह की छठ पूजा करते हुए तस्वीरें छाई हुई हैं. बहुत से लोग इन्हें देखकर खुश हैं. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना शादी किए कैसे यह व्रत कर सकती हैं.

छठ पर्व से पहले अक्षरा सिंह ने प्रशंसकों को तोहफा देते हुए अपना नया छठ गीत 'केलवा के पात' रिलीज किया. अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर गाने की रिलीज की खुशखबरी शेयर की. उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "छठ मइया के आशीर्वाद से ‘केलवा के पात' अब आपके लिए उपलब्ध है."

अक्षरा सिंह के अलावा मनीषा रानी और सलमान खान की ऑन स्क्रीन बहन दीपशिखा नागपाल ने भी छठ पर्व बड़ी ही धूमधा से मनाया. मनीषा ने 27 अक्टूबर की शाम तस्वीरें शेयर की थीं वहीं दीपशिखा ने 28 अक्तूबर की सुबह लेटेस्ट तस्वीरों के साथ अपनी खुशियों की झलक दिखाई.