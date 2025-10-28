विज्ञापन

सलमान खान की ऑनस्क्रीन बहन ने घर की छत पर मनाया छठ पर्व, लाल साड़ी में सजधज कर सूर्य चढ़ाया जल

छठ पर्व के मौके पर अलग-अलग सेलेब्स ने अपने अंदाज में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया. इन सेलेब्स की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सलमान खान की ऑनस्क्रीन बहन ने घर की छत पर मनाया छठ पर्व, लाल साड़ी में सजधज कर सूर्य चढ़ाया जल
सेलेब्स ने धूमधाम से मनाया छठ पर्व
Social Media
नई दिल्ली:

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी पटना में लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रत रखा. वह पटना के प्रसिद्ध दीघा घाट पहुंचीं, जहां उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. उन्होंने आईएएनएस से कहा, “मैं देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देना चाहती हूं. इस जैसा अनुभव आपको किसी पूजा में नहीं होगा. मैं कल तक इसे देखती आई थी, लेकिन आज मैं इसे स्वयं अनुभव कर रही हूं और यह पूरी तरह से अलग महसूस हो रहा है. यह एक अलग अनुभूति है, मैं बहुत भाव विभोर हूं.” इस दौरान अक्षरा सिंह ने छठ के गीत भी गाए. 

वह लाल रंग की साड़ी पहने बहुत ही सुंदर दिख रही थीं. अक्षरा सिंह पहली बार छठ पूजा कर रही हैं. सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह की छठ पूजा करते हुए तस्वीरें छाई हुई हैं. बहुत से लोग इन्हें देखकर खुश हैं. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना शादी किए कैसे यह व्रत कर सकती हैं.

छठ पर्व से पहले अक्षरा सिंह ने प्रशंसकों को तोहफा देते हुए अपना नया छठ गीत 'केलवा के पात' रिलीज किया. अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर गाने की रिलीज की खुशखबरी शेयर की. उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "छठ मइया के आशीर्वाद से ‘केलवा के पात' अब आपके लिए उपलब्ध है."

अक्षरा सिंह के अलावा मनीषा रानी और सलमान खान की ऑन स्क्रीन बहन दीपशिखा नागपाल ने भी छठ पर्व बड़ी ही धूमधा से मनाया. मनीषा ने 27 अक्टूबर की शाम तस्वीरें शेयर की थीं वहीं दीपशिखा ने 28 अक्तूबर की सुबह लेटेस्ट तस्वीरों के साथ अपनी खुशियों की झलक दिखाई.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhath Puja 2025, Chhath Puja Celebrations, Chhath Puja 2025 Celebrations, Bollywood Actors On Chhath Puja, Bhojpuri Actors On Chhath Puja, Chhath Puja Celebration By Bollywood Actors, Chhath Puja Celebrations By Bhojpuri Stars, Chhath Puja Celebrations By Bhojpuri Celebrities, Akshara Singh, Manisha Rani, Deepshikha Nagpal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com