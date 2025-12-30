विज्ञापन

अक्षरा सिंह ने एक्स बॉयफ्रेंड पवन सिंह पर बिना नाम लिए साधा निशाना, रिलीज कर दिया ये गाना

भोजपुरी सिंगर-एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नया गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस गाने को समर राज ने शेयर किया है और बिना पवन सिंह का नाम लिए कमेंट किया है.

Read Time: 2 mins
Share
अक्षरा सिंह ने एक्स बॉयफ्रेंड पवन सिंह पर बिना नाम लिए साधा निशाना, रिलीज कर दिया ये गाना
अक्षरा सिंह का नया गाना दगाबाज रंगबाज हुआ हिट
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिंगर-एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनका कोई भी गाना जब रिलीज होता है तो हर कोई उनका दीवाना हो जाता है. इन दिनों अक्षरा का गाना दगाबाज रंगबाज छाया हुआ है. इस गाने में अक्षरा का अंदाज बहुत पसंद आ रहा है. उनका दबंग अंदाज एकदम हाई है. अक्षरा के इस गाने को समर राज से सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने बिना पवन सिंह का नाम लिए एक्टर पर निशाना साधा है. समर का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं.  

ये भी पढ़ें: कभी अरशद वारसी ने प्रभास को बताया था जोकर, लेकिन ये क्या अब असली में जोकर बन गए बाहुबली

समर ने पवन सिंह पर साधा निशाना

समर राज ने सोशल मीडिया पर गाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- अक्षरा सिंह ने हिम्मत करके भोजपुरी के भैयाजी पौना माफिया के खिलाफ गाना बना दिया है. जबरदस्ती कमर पर हाथ लगाने(अंजलि राघव प्रकरण), खुद को रंगबाज बताने, पर करारा तमाचा जड़ा है. बॉलीवुड वाले सोच नहीं सकते भाईजान की रंगबाजी पर कोई गाना बना दें-थप्पड़ लगा दें. समर राज के इस पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. कुछ समर के खिलाफ लिख रहे हैं. एक ने लिखा- लो भाई अब समर राज को भी पैसा मिल गया. पवन सिंह के खिलाफ एजेंडा चलाने की.. वैसे कई दिन से इसके व्यूज नहीं आ रहे थे तो इसने सोचा कि चलो पावर स्टार का नाम लेते हैं ऑटोमेटिक व्यूज बढ़ जाएंगे. दूसरे ने लिखा- अक्षरा सिंह रॉक.

रील्स में ट्रेंड कर रहा ‘दगाबाज रंगबाज'

दगाबाज रंगबाज गाने की बात करें तो इस पर खूब रील्स बन रहे हैं. इस गाने को यूट्यूब पर 6 दिन में 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. ये गाना जमकर ट्रेंड कर रहा है. इस गाने के लिरिक्स मनोज मतलबी ने लिखे हैं. गाने में अक्षरा सिंह डांस भी करती नजर आ रही हैं. बता दें अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक समय पर एक-दूसरे को डेट कर चुके हैं. अक्षरा पवन सिंह के प्यार में दीवानी थीं.जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो एक्ट्रेस टूट गई थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshara Singh, Pawan Singh, Bhojpuri Song Dagabaaz Rangbaaz, Song Dagabaaz Rangbaaz, Actress Akshara Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com