दिल्ली का 'शीशमहल' विवाद अब पंजाब की राजनीति में एंट्री कर चुका है. विपक्षी दल पंजाब के 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में स्थित सरकारी आवास को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटे हैं. इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने घोषणा की है कि मजीठिया के निवासियों को एक बस से दिल्ली ले जाया जाएगा ताकि बहुचर्चित शीश महल दिखाया जा सके, जो इस समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति तनाव का केंद्र बना हुआ है. केजरीवाल के इस विवादित सरकारी आवास से जुड़ी कथित फिजूलखर्चियों को पंजाब की जनता के सामने पेश किया जा रहा है. विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल सादगी, जनता के पैसे का सदुपयोग और स्वच्छ राजनीति के वादे के साथ राजनीति में उतरे थे, उसी से उन्हें पहचान मिली, लेकिन इस सरकारी आवास के जरिए विपक्ष को मौका मिल गया और वह लगातार इसे लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं.

केजरीवाल ने सरकारी आवास और गाड़ी न लेने का वादा किया था- बीजेपी पंजाब अध्यक्ष

बीजेपी पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के शीशमहल का जो वीडियो पंजाब के लोगों को दिखाया गया तो वे स्तब्ध रह गए. उन्होंने केजरीवाल के अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान दिए गए बयानों को याद किया जब उन्होंने राजनीति में न आने, चुनाव न लड़ने, सुरक्षा न लेने और सरकारी आवास और गाड़ी न लेने का वादा किया था. ढिल्लो ने कहा कि आम आदमी वाली छवि और सत्ता में आने के बाद अपनाई गई जीवनशैली में कितना फर्क है, जनता देख रही है.

अकाली दल की भगवंत मान से अपील पंजाब के लोगों के लिए राज्यव्यापी शीश महल यात्रा आयोजित की जाए

शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्यव्यापी 'शीश महल यात्रा' आयोजित करने की अपील भी की है ताकि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की असाधारण जीवनशैली देख सकें. शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पार्टी पंजाब के लोगों को आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने के आप के वादे और केजरीवाल की शाही विलासिता के बीच के अंतर को समझाना चाहती है. स्टीम रूम, जैकुजी, महंगे संगमर्मर और कालीनों के साथ आलीशान साजसज्जा के साथ ये सादगी का दावा कैसे करते हैं.

पंजाब चुनाव में शीशमहल को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश

कह सकते हैं कि शीशमहल विवाद अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है. मजीठिया द्वारा बस यात्रा की घोषणा और बीजेपी द्वारा लगातार इसे मुद्दा बनाना पंजाब की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है वो भी तब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. विपक्षी दल ऐसे मुद्दों की तलाश में हैं जो आम आदमी पार्टी की सादगी और आम आदमी से जुड़ी वाली छवि के दावे को चुनौती दे सके. विपक्ष इस मुद्दे को पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के मौके के तौर पर देख रहा है. आम आदमी पार्टी के सामने भी ये चनौती है कि विपक्ष के आरोपों का खंडन करना और केजरीवाल के दिल्ली स्थित आवास से जुड़े विवाद को पंजाब में एक बड़ी राजनीतिक समस्या बनने से रोकना है.