सर्दी को लेकर सीएम योगी ने जनता के नाम लिखी पाती, लोगों से की ये अपील

उत्तर भारत में भीषण सर्दी का दौर जारी है. उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी के साथ ही शीत लहर और कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्‍होंने बताया है कि सरकार शीत लहर से बचाव के लिए पूरी संवेदनशीलता और तत्‍परता से काम कर रही है. साथ ही भावुक अपील करते हुए लोगों से अपने आसपास जरूरतमंदों की मदद के लिए कहा है.

सीएम योगी ने एक्‍स पर पोस्‍ट अपने पत्र में लिखा, "मेरे सम्मानित प्रदेश वासियों, उत्तर भारत में शीतलहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है. अधिकारियों को मानवीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया है."

उत्तर भारत में शीतलहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है। अधिकारियों को मानवीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया है।



सीएम योगी ने की जरूरतमंदों की मदद की अपील

साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में रैन बसेों को पूरी क्षमता से संचालित किया जा रहा है. रैन बसेरों में रजाई, कंबल, पेयजल, अलाव और हीटर की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की गई है. दूसरे स्‍थानों से आए परीक्षार्थियों वे रोगियों के परिजनों को भी यहां आसरा मिल रहा है. सरकार के लिए हर व्‍यक्ति का जीवन अमूल्‍य है.

साथ ही सीएम योगी ने लिखा, "एक नागरिक के नाते आप भी इस सद्प्रयास में भागीदार बन सकते हैं. अपने आसपास देखिए. घरों में कार्य करने वाले सहयोगी, स्वच्छाग्रही, चौकीदार या अन्य लोगों से एक बार अवश्य पूछें कि क्या उनके पास शीतलहर से बचाव का पर्याप्त प्रबंध है."

अपने पत्र में उन्‍होंने लिखा कि मानवीय मूल्यों और संवेदना की परख ऐसे समय में ही होती है. परोपकार हमारी परंपरा है. अंत्योदय से सर्वोदय के दृढ़ संकल्प के साथ हम 'विकसित उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी है. साथ ही आईएमडी का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 22 से 29 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जताया गया है.