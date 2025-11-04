मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर बने गरीबों के घर, सीएम योगी कल लखनऊ में सौंपेंगे चाभी

- उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं के कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कर गरीबों के लिए आवास निर्माण की योजना शुरू की है
- लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी की जमीन पर EWS श्रेणी के फ्लैट बनाए गए हैं, जिनकी चाभी कल सौंपी जाएगी
- प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 360 वर्ग फीट है और इनकी कीमत दस लाख सत्तर हजार रुपये निर्धारित की गई है
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफियाओं के कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कराकर गरीबों के लिए घर बनाने की जो घोषणा की थी, वह अब लखनऊ में भी साकार होती दिख रही है. इसी का नतीजा है कि अब यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों को मकान देने के बाद अब लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने घरों की चाभी उनके नए मालिकों को सौंपी जाएगी. बाकायदा कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन घरों की चाभी सौंपने वाले हैं.
मुख्तार के कब्जे वाली जमीन पर लोगों के लिए फ्लैट्स
लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में स्थित वह जमीन, जिस पर अब तीन मंजिला इमारत खड़ी है, कभी मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी. इस पर यूपी की राजधानी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने कुल 72 फ्लैट्स बनाकर खड़े कर दिए हैं. इन फ्लैट्स के लिए 8000 आवेदकों में से 72 लोगों की लॉटरी निकली है, जिन्हें कल सीएम योगी अलॉटमेंट लेटर सौंपेंगे. LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने NDTV को बताया कि मुख्तार के कब्जे वाली 2314 स्क्वायर मीटर जमीन पर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इन फ्लैट्स के अलॉटमेंट लेटर सौंपेंगे.
ये भी पढ़ें : मिथिलांचल में योगी का रोड शो, दरभंगा से साध रहे बीजेपी के सारे समीकरण
इन फ्लैट्स की खासियत:
- कुल क्षेत्रफल: 2314 स्क्वायर मीटर
- एक फ्लैट का साइज: 360 स्क्वायर फीट
- कीमत: ₹10 लाख 70 हजार
- स्थान: डालीबाग, लखनऊ
- सुविधाएं: एक छोटा हॉल, एक कमरा, किचन स्पेस, टॉयलेट और बाथरूम
- अतिरिक्त सुविधाएं: टाइल्स, लाइट और पंखे पहले से लगाए गए हैं
72 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैट बनाए गए
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैट बनाए गए हैं. इस योजना के लिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों से आवेदन मांगे गए थे. यहां नई सड़कें बनाई गई हैं और पार्कों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है. पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब आवेदनों की छटनी की जाएगी और पात्र लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से घर आवंटित किए जाएंगे. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इन फ्लैटों की कीमत 10.70 लाख रुपये निर्धारित की गई है.
ये भी पढ़ें : 100 से 300 करोड़ की अवैध संपत्ति, यूपी में निलंबित हुए DSP ऋषिकांत शुक्ला कौन हैं?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं