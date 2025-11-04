मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर बने गरीबों के घर, सीएम योगी कल लखनऊ में सौंपेंगे चाभी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफियाओं के कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कराकर गरीबों के लिए घर बनाने की जो घोषणा की थी, वह अब लखनऊ में भी साकार होती दिख रही है. इसी का नतीजा है कि अब यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों को मकान देने के बाद अब लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने घरों की चाभी उनके नए मालिकों को सौंपी जाएगी. बाकायदा कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन घरों की चाभी सौंपने वाले हैं.

मुख्तार के कब्जे वाली जमीन पर लोगों के लिए फ्लैट्स

लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में स्थित वह जमीन, जिस पर अब तीन मंजिला इमारत खड़ी है, कभी मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी. इस पर यूपी की राजधानी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने कुल 72 फ्लैट्स बनाकर खड़े कर दिए हैं. इन फ्लैट्स के लिए 8000 आवेदकों में से 72 लोगों की लॉटरी निकली है, जिन्हें कल सीएम योगी अलॉटमेंट लेटर सौंपेंगे. LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने NDTV को बताया कि मुख्तार के कब्जे वाली 2314 स्क्वायर मीटर जमीन पर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इन फ्लैट्स के अलॉटमेंट लेटर सौंपेंगे.

इन फ्लैट्स की खासियत: