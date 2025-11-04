विज्ञापन
100 करोड़ की अवैध संपत्ति: यूपी के DSP ऋषिकांत शुक्ला निलंबित, विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा

ये संपत्ति ऋषिकांत शुक्ला, उसके परिवार और करीबियों के नाम पर मिली है. ऋषिकांत शुक्ला कानपुर में करीब 10 सालों तक तैनात रहा और इस दौरान उसके बेहद करीबी संबंध अखिलेश दुबे से रहे हैं.

100 करोड़ की अवैध संपत्ति: यूपी के DSP ऋषिकांत शुक्ला निलंबित, विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा
(फाइल फोटो)
  • यूपी के एक पुलिस अधिकारी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को अवैध कमाई के आरोप में निलंबित कर दिया गया है
  • विजिलेंस जांच में ऋषिकांत शुक्ला के परिवार और करीबियों के नाम करीब सौ करोड़ की संपत्ति मिली है
  • ऋषिकांत शुक्ला कानपुर में करीब दस सालों तक तैनात रहा और अखिलेश दुबे के करीबी संबंध थे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूपी के एक पुलिस अधिकारी को अवैध कमाई के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. कानपुर में लंबे समय तक तैनात रहे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में कार्रवाई की गई है. विजिलेंस जांच में पुलिस अधिकारी ऋषिकांत शुक्ला के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति होने की बात सामने आई है.  

ये संपत्ति ऋषिकांत शुक्ला, उसके परिवार और करीबियों के नाम पर मिली है. ऋषिकांत शुक्ला कानपुर में करीब 10 सालों तक तैनात रहा और इस दौरान उसके बेहद करीबी संबंध अखिलेश दुबे से रहे हैं. माना जाता है कि लाइजनिंग करने वाले अखिलेश दुबे के साथ मिलकर फर्जी मुकदमे दर्ज करके, जबरन वसूली और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में ऋषिकांत शुक्ला शामिल रहा है.

फिलहाल मैनपुरी में तैनात ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

