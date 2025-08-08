विज्ञापन
महिलाओं को रक्षाबंधन के त्योहार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए सभी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. के प्रबन्ध निदेशकों को नगरीय परिवहन निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है.

UP में महिलाओं की बल्ले-बल्ले! CM योगी ने रक्षाबंधन पर दिया फ्री बस यात्रा का तोहफा, 3 दिन तक नहीं लगेगा टिकट
सीएम योगी का रक्षाबंधन तोहफा.
  • UP सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं और उनके सहयात्रियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है.
  • यह सुविधा आठ अगस्त सुबह छह बजे से दस अगस्त रात दस बजे तक 15 शहरों में संचालित नगरीय बसों में उपलब्ध रहेगी.
  • सभी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज के प्रबंध निदेशकों को निःशुल्क यात्रा आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं को रक्षा बंधन का खास तोहफा (CM Yogi Raksha Bandhan Gift)  देने जा रही है. रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं और उनके सहयात्री को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी. महिलाएं 8 अगस्त को सुबह 6 बजे से 10 अगस्त 2025 की रात 10 बजे तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी.

UP की इन जगहों पर करें फ्री बस यात्रा

रक्षाबंधन के मौके पर लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृन्दावन, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, गाजियाबाद, अयोध्या और झांसी समेत 15 शहरों में संचालित नगरीय बसों में महिलायें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. यह जानकारी परिवहन विभाग के संयुक्त निदेशक ने दी.

महिलाओं को सीएम योगी का राखी गिफ्ट

उन्होंने बताया कि महिलाओं को रक्षाबंधन के त्योहार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए सभी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. के प्रबन्ध निदेशकों को नगरीय परिवहन निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि दिल्ली समेत कई अन्य जगहों पर भी महिलाओं को यह सुविधा रक्षा बंधन के मौके पर दी जाती है. आमतौर पर यह सुविधा सिर्फ एक दिन के लिए मिलती है. लेकिन यूपी सरकार 3 दिन तक महिलाओं को फ्री यात्रा का तेहफा देने जा रही है. योगी सरकार का बहनों के लिए यह तोहफा बहुत ही खास माना जा रहा है.

