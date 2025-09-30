UP News: 'मेरे बेटे को जिंदगी दे दीजिए', बूढ़ी मां का दर्द सुन भावुक हुए CM योगी, कैंसर पीड़ित बेटे को भिजवाया अस्पताल

Lucknow News: शक्ति स्वरूपा मां जगतजननी की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) का रूप देख द्रवित मां के कलेजे ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया. मां की जुबां में दर्द था, लेकिन आंखों में उस समय सुकून आ गया, जब उन्होंने अपना दर्द यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बयां किया. सीएम योगी सोमवार को एक बूढ़ी मां का दर्द सुन द्रवित हो गए. उन्होंने तत्काल उनके कैंसर पीड़ित बेटे को एंबुलेंस से सीधे कल्याण सिंह सुपर स्पेशियिलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट (KSSSC Hospital) भिजवाया और बेहतर इलाज का निर्देश दिया.

'मेरे बेटे को जिंदगी दे दीजिए'

कभी दर-दर भटक रही कानपुर की गरीब महिला के लिए शारदीय नवरात्रि उम्मीद की किरण लेकर आई, जब वह सोमवार को 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचीं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' किया. इस दौरान प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे. मुख्यमंत्री एक-एक करके सभी के पास पहुंचे, उनका प्रार्थना पत्र लिया और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया. इसी बीच कानपुर के रायपुरवा की 63-64 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज, हमारे जवान बेटे को कैंसर हो गया है. हम गरीब हैं, इलाज नहीं करा पा रहे. हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है. मेरे बेटे को जिंदगी दे दीजिए. इलाज के लिए कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए.

VIDEO | During Janata Darshan on the auspicious occasion of Sharadiya Navratri, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath was moved by the pain of an elderly mother and immediately arranged to send her cancer-stricken son by government ambulance to Kalyan Singh Super… pic.twitter.com/0sj3p2qjDu — Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2025

'सरकार तक बात पहुंचने पर मदद मिली है'

बुजुर्ग महिला की यह बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल बच्चे को कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशियिलिटी इंस्टीट्यूट भिजवाने और उपचार प्रारंभ कराने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर 'जनता दर्शन' से सीधे उसे अस्पताल भेज दिया गया. वहां उसकी जांच शुरू हो गई. मुख्यमंत्री ने हर पीड़ित से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि सरकार हर सेवा, नारायण सेवा को अंगीकृत कर कार्य कर रही है. सभी प्रदेशवासियों के चेहरे पर खुशी लाना सरकार का उद्देश्य है. इसे लेकर ही सरकार नियमित रूप से कार्य कर रही है. सीएम योगी ने कहा कि इलाज के लिए किसी भी पीड़ित ने स्वयं, जनप्रतिनिधि या किसी भी माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है, उसे सहायता उपलब्ध कराई गई है. हमारी सरकार हर पीड़ित के साथ है. इलाज के लिए सरकार आगे भी आर्थिक सहायता निरंतर रूप से उपलब्ध कराती रहेगी.

'जनता दर्शन' में मथुरा-वृंदावन और लखनऊ से आए व्यक्ति ने अवैध निर्माण की भी शिकायत की. वहीं, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में कार्रवाई न होने की शिकायत लेकर भी नोएडा के पीड़ित ने अपनी बात रखी.

