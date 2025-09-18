पति का दूसरा निकाह, पहली पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उठा लिया ऐसा खौफनाक कदम, देखती रह गई पुलिस

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पति के दूसरे निकाह से परेशान एक महिला ने अपनी जान देने की कोशिश की. महिला ने अपने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. यह मामला बुलंदशहर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर का है. पीड़िता की पहचान रिहाना के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, रिहाना के पति इमरान ने लगभग 7 साल पहले बच्चे न होने के कारण दूसरा निकाह कर लिया था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, और मामला कोर्ट में विचाराधीन है. बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई, जब रिहाना कल ही कोर्ट से तारीख़ लेकर लौटी थीं. इसके बाद पति-पत्नी के बीच फिर से बहस हुई. गुस्से में रिहाना ने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत महिला को बचाने का प्रयास किया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया है. फिलहाल, रिहाना का इलाज हायर सेंटर मेरठ में चल रहा है.