बीवी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, बच्चे को भी आग की लपटों में धकेला, हैदराबाद की दिल दहलाने वाली घटना

तेलंगाना की हैदराबाद से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां के नल्लाकुंटा इलाके में एक सिरफिरे शख्स ने संदेह के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी.पुलिस के अनुसार, आरोपी वेंकटेश ने अपने बच्चों के सामने घर के अंदर अपनी पत्नी त्रिवेनी पर हमला किया. उसे बुरी तरह मारा पीटा और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जब उनकी बेटी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो वेंकटेश ने उसे आग की लपटों में धकेल दिया और मौके से फरार हो गया. त्रिवेनी की गंभीर रूप से जलने के कारण मौके पर ही मौत हो गई. उनकी बेटी मामूली रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
पुलिस ने बताया कि वेंकटेश और त्रिवेनी का लव मैरिज हुआ था. हालांकि वेंकटेश को अपनी पत्नी पर शक होने लगा और वह उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा. लगातार दुर्व्यवहार सहन न कर पाने के कारण त्रिवेनी हाल ही में अपने माता-पिता के घर चली गई थी.प्रारंभिक जानकारी के आधार पर, आरोपी ने उसके लौटने के बाद अपराध किया.
मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने फरार वेंकटेश को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है और घरेलू हिंसा तथा संदेह के आधार पर किए जाने वाले अपराधों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. आगे की जांच जारी है.
