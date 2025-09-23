एक मामूली से विवाद पर पड़ोसी ने छात्र को मारी ताबड़तोड़ 7 गोलियां, गोरखपुर में चौंकाने वाला मामला 

यूपी के गोरखपुर में एक मामूली विवाद में बड़ा रूप ले लिया. पड़ोस में रहने वाले शख्स ने बीएससी के छात्र को बीती शाम गोली मार कर घायल कर दिया. उसे गंभीर हाल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. शख्स इतने गुस्से में था कि उसने ताबड़तोड़ 7 गोलियां छात्र के शरीर में उतार दी.

दौड़ाकर मारी गोलियां

गोरखपुर रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पथरा बड़गो गांव में सोमवार की रात पड़ोसी ने बीएससी के छात्र अमन मौर्या (25) को दौड़ाकर गोली मार दी. इसके बाद अमन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. गंभीर हालत में घायल छात्र को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. दो दिन पहले आरोपी का छात्र से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

पिता गए थे खेत देखने

अमन के पिता मनोज मौर्या किसान हैं. गांव पर खेती करते हैं. उन्होंने पड़ोस में रहने वाले युवक पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि घटना के समय वह नौतनवां में खेत देखने गए थे. बेटे को गोली लगने की सूचना मिलते ही घर लौटकर आए. पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि छात्र का अपने पड़ोसी से दो दिन पहले विवाद हुआ था. पुलिस इस विवाद को घटना से जोड़कर देख रही है.

क्‍या कहा पुलिस ने

एसपी सिटी अभिनव त्यागी और रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. छात्र के होश में आने का भी इंतजार किया जा रहा है. जिससे उसका बयान दर्ज हो सके. सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि घायल छात्र का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

