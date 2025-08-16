जिन भाईयों की कलाई पर बांधी राखी, उन्हीं भाइयों ने बहन की लाश को झाड़ियों में फेंका, यूपी का चौंकाने वाला मामला

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सात दिन पहले रक्षाबंधन पर जिस बहन ने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया था. उन्हीं हाथों ने बहन के शव को झाड़ियों में फेंक दिया और वापस अपने घर लौट आए. इतना ही नहीं सुबह होते ही बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई. लेकिन जब पुलिस ने दोनों भाइयों से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया. पूरा मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव रामपुर खेड़ी का है.

आरोपियों ने कांधला पुलिस को बताया कि उनकी नाबालिक बहन बिना बताए घर से चले गई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने लड़की के भाइयों से सख़्ती से पूछताछ कि तो उन्होंने सच बता दी. पुलिस के सामने जो मामला सामने आया, उसे सुनकर पुलिस के पैरों के ताले से जमीन खिसक गई.

बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

पुलिस के मुताबिक जांच मे सामने आया कि लड़की के भाई कपिल उर्फ़ पपिन व सचिन ने बताया की उन्होंने अपनी बहन जिसकी उम्र 16 वर्ष थी उसको काफी डांटा था. इसी बात से दुखी होकर बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बहन के फांसी लगाने से वो डर गए और उन्होंने शव को छुपाने के उद्देश्य से रेहड़ी में रखकर गांव से बाहर ले गए. बहन के शव को भारसी गेट के पास नहर पटरी के किनारे झाड़ियों में डाल दिया था. अगले दिन बहन के घर से चले जाने की झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी. पुलिस और गांव वालों को बहन को ढूंढने के झूठे प्रयास के बारे में बताया.

पुलिस ने जब आरोपियों से बार-बार पूछताछ की तो उन्होंने डर के मारे सच बता दिया. पुलिस ने झाडियों से शव को बरामद कर लिया है.