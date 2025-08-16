विज्ञापन
विशेष लिंक

जिन भाईयों की कलाई पर बांधी राखी, उन्हीं भाइयों ने बहन की लाश को झाड़ियों में फेंका, यूपी का चौंकाने वाला मामला

पुलिस ने जब आरोपियों से बार-बार पूछताछ की तो उन्होंने डर के मारे सारा सच पुलिस को बता दिया. पुलिस ने झाडियों से शव को बरामद कर लिया है. केस दर्ज के आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
जिन भाईयों की कलाई पर बांधी राखी, उन्हीं भाइयों ने बहन की लाश को झाड़ियों में फेंका, यूपी का चौंकाने वाला मामला
पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है.
शामली:

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सात दिन पहले रक्षाबंधन पर जिस बहन ने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया था. उन्हीं हाथों ने बहन के शव को झाड़ियों में फेंक दिया और वापस अपने घर लौट आए. इतना ही नहीं सुबह होते ही बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई. लेकिन जब पुलिस ने दोनों भाइयों से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया. पूरा मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव रामपुर खेड़ी का है.

आरोपियों ने कांधला पुलिस को बताया कि उनकी नाबालिक बहन बिना बताए घर से चले गई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने लड़की के भाइयों से सख़्ती से पूछताछ कि तो उन्होंने सच बता दी. पुलिस के सामने जो मामला सामने आया, उसे सुनकर पुलिस के पैरों के ताले से जमीन खिसक गई.

बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

पुलिस के मुताबिक जांच मे सामने आया कि लड़की के भाई कपिल उर्फ़ पपिन व सचिन ने बताया की उन्होंने अपनी बहन जिसकी उम्र 16 वर्ष थी उसको काफी डांटा था. इसी बात से दुखी  होकर बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बहन के फांसी लगाने से वो डर गए और उन्होंने शव को छुपाने के उद्देश्य से रेहड़ी में रखकर गांव से बाहर ले गए. बहन के शव को भारसी गेट के पास नहर पटरी के किनारे झाड़ियों में डाल दिया था. अगले दिन बहन के घर से चले जाने की झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी. पुलिस और गांव वालों को बहन को ढूंढने के झूठे प्रयास के बारे में बताया.

पुलिस ने जब आरोपियों से बार-बार पूछताछ की तो उन्होंने डर के मारे सच बता दिया. पुलिस ने झाडियों से शव को बरामद कर लिया है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Up Crime News, Crime News In Hindi, Rakhi Brother Killed Daughter
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com