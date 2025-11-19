विदाई से ठीक पहले दुल्हन लापता; दूल्हा तीन बीघा जमीन गिरवी रखकर लाया था बारात 

यूपी के बाराबंकी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां जिले के घुंघटेर थाना क्षेत्र के एक गांव से मंगलवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे आई बारात में रातभर खुशी का माहौल था, लेकिन विदाई से ठीक पहले दुल्हन के गायब हो जाने से खुशियां मातम में बदल गईं. परिवार में अफरा-तफरी मच गई और दूल्हा सदमे में है.

तलाश के बाद भी नहीं मिली पल्‍लवी

बारात मंगलवार को बाराबंकी पहुंची थी. लड़की पक्ष ने बारातियों की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी. देर रात दूल्हा सुनील और दुल्हन पल्लवी का जयमाल हुआ, शादी की सारी रस्में पूरी हुईं और दोनों ने मंच पर साथ डांस कर अपनी खुशियां जाहिर कीं. लेकिन बुधवार सुबह जैसे ही विदाई की तैयारी शुरू हुई तो परिजनों के होश उड़ गए दुल्हन पल्लवी घर से गायब थी. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश की मगर कोई सुराग नहीं मिला.

जमीन गिरवी रख की तैयारी

जानकारी के मुताबिक दूल्हा सुनील इंटर पास है और दो भाइयों में बड़ा है. दुल्हन पल्लवी कक्षा आठ तक पढ़ी थी. सुनील ने शादी के लिए अपनी तीन बीघा जमीन 1 लाख 60 हजार रुपये में गिरवी रख दी थी. इसी रकम से उसने जेवर खरीदे और 11 गाड़ियों का इंतजाम किया था. लगभग 90 बाराती विवाह में शामिल हुए थे. दुल्हन के अचानक गायब होने की खबर मिलते ही बारातियों में हड़कंप मच गया. दूल्हा सुनील और उसका परिवार सदमे में आ गया. तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई.

हथेली पर लिखवाया पल्‍लवी का नाम

पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों तक पूछताछ और तलाश की लेकिन दोपहर बुधवार तक दुल्हन का कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद दूल्हा सुनील और उसके पिता ने बंकी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सुनील ने बताया कि वह शादी को लेकर बेहद उत्साहित था. उसने अपनी हथेली पर मेहंदी में दुल्हन पल्लवी का नाम भी लिखवाया था. लेकिन विदाई से ठीक पहले दुल्हन के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने से उसकी सारी खुशियां छिन गईं.