हरदोई में रेलवे ट्रैक पर बर्खास्त सिपाही के बेटे का शव, परिजनों ने लगाया एनकाउंटर में मारने का आरोप

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस के बर्खास्त सिपाही पवन मिश्रा के बेटे लक्ष्य मिश्रा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला. लक्ष्य का शव बघौली रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला. परिजनों ने पुलिस पर विरोधियों से मिलीभगत कर सुनियोजित एनकाउंटर करने का गंभीर आरोप लगाया है. लक्ष्य के परिजन घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.वहीं पुलिस इस मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कौन था वह किशोर जिसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला है

कोतवाली शहर क्षेत्र के मिल कॉलोनी निवासी 17 साल का लक्ष्य मिश्रा चार नवंबर को अपने दोस्त के साथ लखनऊ रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गया था. पेट्रोल का ऑनलाइन भुगतान को लेकर कर्मचारियों से उसका विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर लक्ष्य ने कर्मचारियों से मारपीट की और मौके से फरार हो गया. घायल पंप कर्मचारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लक्ष्य के पिता पवन मिश्रा को मौके से हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने इस मामले में लक्ष्य मिश्रा और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था. आरोप है कि रेलवेगंज चौकी पुलिस ने उसे मिल कॉलोनी से पकड़ा और कोतवाली लेकर पहुंची थी. वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. परिजनों के मुताबिक लक्ष्य फरार होकर कुछ देर के लिए घर आया था. वहां से वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था. शुक्रवार सुबह बघौली रेलवे ट्रैक पर उसका शव बरामद हुआ. पुलिस का कहना है कि लक्ष्य ने 12229 नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली.

क्या कहना है किशोर की मां का

लक्ष्य की मां दीपमाला मिश्रा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि विरोधियों के साथ मिलकर किया गया पुलिस एनकाउंटर है. उन्होंने रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक बंसल,रिशु और उनकी पत्नी पर पुलिस से सांठगांठ कर बेटे की हत्या कराने का आरोप लगाया है.

इस मामले में पुलिस के क्षेत्राधिकारी (सीओ सिटी) अंकित मिश्रा ने बताया कि शुगर मिल कॉलोनी निवासी पवन मिश्रा के बेटे लक्ष्य मिश्रा का शव बघौली रेलवे स्टेशन से करीब 400 मीटर दूर ट्रैक पर बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है.उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं लक्ष्य के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताकर जांच में जुटी है.

