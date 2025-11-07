99 लाख रुपये लेकर बिहार के मोकामा जा रहा था शख्स, गोरखुपर रेलवे स्टेशन पर यूपी पुलिस ने धर-दबोचा

गोरखपुर जीआरपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है.जीआरपी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से करीब एक करोड़ रुपये की नगद राशी बरामद की है. पकड़ा गया व्यक्ति उस रुपये को बिहार के सहरसा तक जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस के जरिए मोकामा ले जाने की कोशिश कर रहा था.इस मामले में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला था.

पुलिस ने क्या जानकारी दी है

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के क्षेत्राधिकारी (सीओ) बीके सिंह ने बताया,''वीआईपी गेट से सुबह करीब साढ़े सात बजे संदिग्ध लगने पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. इस व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि वह गोरखपुर से पैसा लेकर शुक्रवार सुबह वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जाने वाला था.उसके पास से 99 लाख नौ हजार रुपए बरामद किए गए गए हैं.पैसा जब्त कर इस बरामदगी की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी गई है. जीआरपी पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है.

कहां का रहने वाला है गिरफ्तार किया गया आरोपी

जीआरपी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मुकुंद माधव है. उसके पिता का नाम संजय कुमार है. वह बिहार की राजधानी पटना के जिले के मोकामा के रामचरण टोला का निवासी है.

उल्लेखनीय है कि बिहार में इन दिनों विधानसभा का चुनाव चल रहा है.बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हुआ. इसमें मतदाताओं ने ऐतिहासिक रूप से मतदान किया. बिहार चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भी सक्रिय और सतर्क है. यूपी पुलिस सीमावर्ती जिलों में खासतौर पर नजर बनाए हुए है. वह संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल कर रही है.

