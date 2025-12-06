विज्ञापन
हाथरस में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, प्रशासन ने 72 घंटे में सौंपा अनुकंपा नियुक्ति पत्र

हाथरस में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, प्रशासन ने 72 घंटे में सौंपा अनुकंपा नियुक्ति पत्र
  • उत्तर प्रदेश के हाथरस में BLO कमलकांत शर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इसे लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठे.
  • परिवार के मुताबिक, कमलकांत शर्मा बीएलओ की ड्यूटी में थे और लगातार तनाव के कारण उनकी सेहत खराब हुई थी.
  • जिला प्रशासन ने मानवीय पहल करते हुए मृतक के परिवार को मात्र 72 घंटे में अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंप दिया.
नई दिल्‍ली:

देश के कई इलाकों में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ की मौतों की खबरें सामने आई है. ऐसा ही मामला 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में सामने आया था, जब हाथरस में हार्ट अटैक आने से बीएलओ कमलकांत शर्मा की मौत हो गई थी. इसे लेकर के स्‍थानीय प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे. हालांकि हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस मामले में मानवीय पहल की और कमलकांत शर्मा के घर पहुंचे, जहां पर अधिकारियों ने उनकी पत्‍नी को महज 72 घंटे में ही अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र सौंपा.

परिवार के मुताबिक, मृतक कमलकांत शर्मा बीएलओ की ड्यूटी में लगाया गया था. परिजनों ने आरोप लगाया कि लगातार दबाव और तनाव के बीच उनकी सेहत बिगड़ती गई और आखिरकार उन्हें हार्ट अटैक आ गया.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में मिली नौकरी

घटना के बाद परिवार शोक और आर्थिक संकट दोनों से जूझ रहा था. महज 72 घंटे में ही प्रशासन ने नियुक्ति दे दी. शनिवार को प्रशासन ने नियुक्ति पत्र उनकी माता को सौंपा और नजदीकी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में उनकी नौकरी की बात कही, इसके बाद सीडीओ, एसडीएम ने जिस स्कूल में जो नौकरी दी गई है, उस स्कूल का भी निरीक्षण भी किया,

परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे अधिकारी

हाथरस सीओडी पीएन दीक्षित ने बताया कि परिवार को ढांढस बंधाने और अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए परिवार के बीच पहुंचे थे. साथ ही उन्‍होंने परिवार की हरसंभव मदद का आश्‍वासन दिया. साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग ने बताया है कि उनके पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्‍युटी के कागजात भी आगरा भेज दिए गए हैं. जल्‍द ही उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी और ग्रेच्‍युटी भी मिल जाएगी.  

