घर में लीक हुआ गैस सिलेंडर, चेक करने गए पति-पत्नी तभी हुआ धमाका, हादसे में कैसे बचे दंपती, डरावना Video हुआ वायरल

रसोई गैस सिलेंडर के फटने के कई खौफनाक हादसे सामने आ चुके हैं, जिसमें लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं. इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने से पहले हफ्ते या दस दिन में उन्हें चेक कर लेना चाहिए. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि गैस लीक होने और सिलेंडर के रेगुलेटर एरिया के आग पकड़ने पर उसे कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन लोग सिलेंडर में आग लगने पर घबरा जाते हैं और आग बुझाने की बजाय घर से बाहर निकल आ जाते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वायरल वीडियो देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं.



गैस लीक होने से घर में लगी आग (Fire broke out due to gas leakage)



इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक घर में महिला लीक हो रहे गैस सिलेंडर को संभालती दिख रही है. सिलेंडर के पाइप से गैस तेजी से निकलने लगी तो महिला सिलेंडर को घर में ही छोड़ भाग खड़ी हुई. धीरे-धीरे सिलेंडर से पाइप के जरिए सारी गैस बाहर निकल गई और अंतत: सिलेंडर खाली हो गया. इसके बाद पति-पत्नी घर में आए और किचन के बाहर पड़े सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद ही कर ही कर रहे थे कि पूरे घर में फैली गैस ने किचन में से आग पकड़ ली और आग का गुबार बन गया. गनीमत है कि इस जानलेवा हादसे में पति-पत्नी दोनों ही सुरक्षित भाग निकले. इस वीडियो पर लोग अब क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए जानते हैं.

They were fortunate that all doors and windows were open, allowing much of the gas to escape outdoors, significantly reducing the explosion's impact.

