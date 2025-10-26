यूपी के सहारनपुर के जिस फैक्ट्री का हफ़्ते भर पहले हुए उद्घाटन, उसमें लगी आग से दो की मौत 

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रविवार देर शाम एक टायर फैक्ट्री में भीषम धमाका होने के बाद आग लग गई. इस घटना के बाद फैक्ट्री में भगदड़ मच गई. बताया जा रहा है कि वेल्डिंग करने के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक विस्फोट हो गया. धमाका की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.इस धमाके में दो मजदूरों की मौत की खबर है. घटना शेखपुरा इलाके की है.

पुलिस के अनुसार जिस समय ये धमाका हुआ उस दौरान फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे. घटना में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें बाद में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आपको बता दें कि सहारनपुर के शेखपुरा इलाके में इस फैक्ट्री का उद्घाटन पहले 19 अक्टूबर को हुआ था. उद्घाटन समारोह में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए थे.

सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. देर शाम तक राहत और बचाव कार्य जारी है. हादसे की सुचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह दुर्घटना बॉयलर के अत्यधिक दबाव या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई. ज़िला अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्हें मुआवज़ा दिलाने का आश्वासन दिया है.

जिला प्रशासन ने फैक्ट्री परिसर को सील कर दिया है और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जा रहा है. इस दुर्घटना ने क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इस फैक्ट्री में टायरों को जलाकर तेल निकाला जा रहा था और टायरों से कार्बन बना कर ईंट भट्ठो पर ईंधन के लिए सप्लाई किया जाता है.

