2 minutes ago

Bareilly Violence Row LIVE: कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद (I love muhammad) का बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है और आज बरेली में ऐसे हालात हो गए कि सड़कों पर प्रदर्शन, नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला. भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकाल रही थी. पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी हुई और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. दरअसल शुक्रवार को UP के बरेली में ‘आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. जुमे के दिन IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान से पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है. अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च किया गया था.

चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात किए गए. ड्रोन से भी निगरानी की जा रही. हालांकि सख्ती के बाद भी बरेली में जमकर हंगामा हो गया. यहां जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़े लोगों को पुलिस ने रोक लिया. इस पर भीड़ ने नारेबाजी कर दी. कुछ देर में पथराव शुरू हो गया.

पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया. लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. इससे भगदड़ मच गई. पुलिस फोर्स इलाके में मार्च कर रही है. अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं. आसपास के जिलों से फोर्स बढ़ा दी गई है.

Bareilly Violence Lathi Charge Row LIVE UPDATES: 

Sep 26, 2025 17:21 (IST)
Bareilly Violence Row Live Updates: मंत्री बोले- ऐसे लोगों से सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी

उत्तर प्रदेश के बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, "यह ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जिनको भारत का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है. मैं ऐसी मानसिकता के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश की, तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी..."

Sep 26, 2025 17:20 (IST)
Bareilly Violence Row Live Updates: पुलिस का फ्लैग मार्च

आला हज़रत दरगाह और IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान के घर के बाहर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर जमा हुए लोगों के एक समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. प्रदर्शनकारियों ने जुमे की नमाज़ के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव किया. 

Sep 26, 2025 17:18 (IST)
Bareilly Violence Row Live Updates: बरेली IG बोले- अब स्थिति कंट्रोल में

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल पर बरेली रेंज के IG अजय साहनी ने कहा, "हम बरेली में सड़कों पर हैं और स्थिति पूरी तरह सामान्य है. नमाज़ सकुशल संपन्न हुई. कुछ लोग सड़कों पर नारे लगा रहे थे, पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया है. उपद्रवियों की तस्वीरें और वीडियो बनाए गए हैं. आगे की कार्रवाई की जाएगी."

Sep 26, 2025 17:16 (IST)
Bareilly Violence Row Live Updates: हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को थाने लाया गया

बरेली में 'आई लव मोहम्मद' प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को थाने लाया गया. पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वाले लोगों का वीडियो बना है. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. 


Sep 26, 2025 17:15 (IST)
Bareilly Violence Row Live Updates: मौलाना के घर के बाहर जमा हुए थे लोग, तभी पथराव और फिर लाठीचार्ज

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. प्रदर्शनकारी आला हज़रत दरगाह और IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान के घर के बाहर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लिए हुए एकत्रित हुएदोनों जगहों पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है

Sep 26, 2025 17:13 (IST)
Bareilly Violence Row Live Updates: बरेली में लाठीचार्ज, लोगों को खदेड़ती नजर आई पुलिस

बरेली में जुमे की नमाज के बाद मचे बवाल के जो वीडियो सामने आए, उसमें पुलिस लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटते नजर आ रही है. भड़काऊ बयानबाजी को लेकर यहां माहौल बिगड़ा, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी. 

Sep 26, 2025 17:03 (IST)
Bareilly Violence Row Live Updates: कौन है वो मौलाना, जिसके ऐलान से बरेली में बिगड़ा माहौल

बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर निकली भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की. इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. मौलाना तौकरी रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी. हालांकि, इस अपील के बाद खुद मौलान तौकीर रजा तो सामने नहीं आए लेकिन उनकी अपील पर एकत्र भीड़ ने जमकर नारेबाजी की. पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की. पर भीड़ काफी उग्र हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया. मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

जिसके ऐलान से बरेली में भड़का माहौल, जानिए कौन है वो मौलाना

Sep 26, 2025 17:01 (IST)
Bareilly Violence Row Live: आई लव मोहम्मद विवाद से सुलगा बरेली

आई लव मोहम्मद पोस्टर की शुरुआत कानपुर से हुई. जो बीती रात बरेली तक पहुंची. अब जुमे की नमाज के बाद बरेली में भारी बवाल मचा है. यहां जुमे की नमाज के बाद लोगों की भारी भीड़ ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की. जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. 
बरेली में कैसे बिगड़ा माहौल, यहां जानें पूरी कहानी

