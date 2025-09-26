Bareilly Violence Row LIVE: कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद (I love muhammad) का बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है और आज बरेली में ऐसे हालात हो गए कि सड़कों पर प्रदर्शन, नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला. भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकाल रही थी. पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी हुई और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. दरअसल शुक्रवार को UP के बरेली में ‘आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. जुमे के दिन IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान से पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है. अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च किया गया था.



चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात किए गए. ड्रोन से भी निगरानी की जा रही. हालांकि सख्ती के बाद भी बरेली में जमकर हंगामा हो गया. यहां जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़े लोगों को पुलिस ने रोक लिया. इस पर भीड़ ने नारेबाजी कर दी. कुछ देर में पथराव शुरू हो गया.



पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया. लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. इससे भगदड़ मच गई. पुलिस फोर्स इलाके में मार्च कर रही है. अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं. आसपास के जिलों से फोर्स बढ़ा दी गई है.

Bareilly Violence Lathi Charge Row LIVE UPDATES: