विज्ञापन
विशेष लिंक

2000 सीसीटीवी फुटेज, 50 पुलिसवालों की मेहनत... ऐसे पकड़ा गया बरेली में 'सिर तन से जुदा' नारा लगाने वाला

बरेली के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से निगरानी रखी, 2000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 50 पुलिस कर्मी इस काम में जुटे, जिन्‍होंने घंटों की मेहनत के बाद उपद्रव के दौरान सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाले आरोपी को पकड़ा लिया.

Read Time: 3 mins
Share
2000 सीसीटीवी फुटेज, 50 पुलिसवालों की मेहनत... ऐसे पकड़ा गया बरेली में 'सिर तन से जुदा' नारा लगाने वाला
बरेली उपद्रव में 'सिर तन से जुदा' का नारा लगाने वाला शख्‍स गिरफ्तार
  • बरेली में उपद्रव के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले फैजान सकलेनी और मुनीर इदरीसी गिरफ्तार
  • बरेली पुलिस ने दो हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखकर और फेस रिग्निशन सिस्टम से इनकी पहचान की
  • मुनीर इदरीसी ने प्रेम नगर में भीड़ को भड़काया और तौकीर रजा की पार्टी का मीडिया प्रभारी था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बरेली:

Bareilly Violence बरेली में उपद्रव के दौरान 'सिर तन से जुदा' के विवादास्पद नारे लगाने वाला फैजान सकलेनी और तौकीर रजा का मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी पकड़ा गया. इनको पकड़ने के लिए बरेली पुलिस ने करीब 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले फिर फेस रिग्नीशन सिस्टम से इनकी पहचान की. बरेली पुलिस की तीसरी आंख यानि इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम से देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट..

मुनीर इदरीसी ने ही बीती 26 तारीख को प्रेम नगर इलाके में भीड़ को भड़काया फिर उसे लेकर कोतवाली की तरफ मार्च किया था. मुनीर अकरम इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल पार्टी का प्रवक्ता होने के चलते मीडिया और अख़बारों में पार्टी की तरफ़ से बोलता था. सूत्रों के मुताबिक, गिरफ़्तारी के बाद उसने कहा कि इस पद से कई बार इस्तीफ़ा देने की मैंने पेशकश की, लेकिन तौकीर रजा ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया. गिरफ़्तारी के बाद पुलिस से बोला कभी मैं मीडिया के प्रवक्ता के तौर पर कोतवाली आता था, आज आरोपी के तौर पर मैं लाया गया हूं, सब वक़्त की बात होती है.

भड़काऊ नारा 'सिर तन से जुदा' लगाने वाला भी गिरफ्तार 

बरेली पुलिस ने फैजान सकलेनी को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की FIR में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि लोगों को भड़काने के लिए कहा गया कि अपने नबी की बेअदबी करने वालों की एक ही सज़ा 'सिर तन से जुदा कर देना... ये बात भीड़ में फैजान सकलेनी ने कही और उसके साथ कुछ लोगों ने नारा लगाते हुए इस्लामिया कालेज ग्राउंड की तरफ बढ़ने की कोशिश की. इस मामले से जुड़े 360 सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद पुलिस को इस बात का पता चला कि फैजान सकलेनी भी उस वक़्त भीड़ में था. बरेली के एडीजी ने NDTV से ख़ास बात करते कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि वो निर्दोष हैं ,उनको फंसाया जा रहा है, वो हमारे सामने आए अपने साक्ष्य लेकर. हमने पूरे साइंसेटिफिक एविडेंस कलेक्शन के बाद ग्राउंड पर लोगों से पूछताछ करके ही 83 लोगों को गिरफ्तार किया है. बरेली में SIT के प्रमुख और एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि दो हजार से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को कई घंटों की मेहनत से देखकर फिर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है. 

NDTV पहुंचा बरेली के इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर 

बरेली के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में 50 से ज़्यादा लोग 1200 से ज़्यादा अत्याधुनिक कैमरे से संवेदनशील इलाक़ों पर निगाह रखते हैं. 26 तारीख को जब बरेली के बिहारीपुर से हिंसा की शुरुआत हुई, तब यहां लगे PTZ कैमरे को एक्टीवेट किया गया. ये कैमरा वाइड रेंज से ज़ूम करके इतनी बारीकी से फ़ोटो और वीडियो ले सकते हैं कि अगर आपकी पॉकेट में कोई पेन रखी है, तो वो किस कंपनी है उसे तक बता सकती है. इसी के ज़रिए तमाम लोगों की पहचान हो रही है और फिर फेस रिग्नीशन सिस्टम से उसका मिलान करके गिरफ़्तारी हो रही है. AI से लैस इन कैमरों के चलते और ड्रोन की मदद से SIT ने करीब 1700 लोगों के होने का अनुमान लगाया है.

ये भी पढ़ें :- बरेली जा रहा सपा का प्रतिनिधमंडल, अलर्ट मोड में पुलिस, भड़काऊ नारे लगाने वाला फैजान गिरफ्तार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bareilly Violence News, Bareilly Latest News, Bareilly Police High Alert
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com