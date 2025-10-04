बरेली जा रहा सपा का प्रतिनिधमंडल, अलर्ट मोड में पुलिस, भड़काऊ नारे लगाने वाला फैजान गिरफ्तार

उत्‍तर प्रदेश के बरेली में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस बड़े-बड़े खुलासे कर रही है. बरेली के उपद्रवियों पर एक्शन भी ताबड़तोड़ हो रहा है. अबतक सैकड़ों उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस बीच हिंसा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि हिंसा के दौरान 'सिर तन से जुदा' के नारे लगे थे. बरेली पुलिस ने 'सिर तन से जुदा' का नारा लगाने वाले आरोपी फैजान सकलेनी गिरफ्तार कर लिया है. बरेली प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं. इस बीच आज समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली का दौरा करने जा रहा है. हालांकि, बरेली प्रशासन ने दौरे की अनुमति नहीं दी है.

सपा प्रतिनिधिमंडल का बरेली दौरा

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बरेली का दौरा करेगा. यह दौरा 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जांच एवं प्रभावित परिवारों से मुलाकात के लिए किया जा रहा है. घटनाक्रम में कई लोगों की मौत, घायल होने और घरों-दुकानों को तोड़े जाने की शिकायतें सामने आई हैं. समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर शेयर किया है. इसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बरेली जाएगा. बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे.

बरेली में शांतिपूर्ण रही जुमे की नमाज

बरेली में हाल ही में जो बवाल हुआ, उसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे. शुक्रवार की जुमे की नमाज भी शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी हुई, जिससे माहौल में सकारात्मकता बनी रही. इस पूरे मामले पर मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि बरेली में जो कुछ हुआ है, वह यकीनी तौर पर काबिले अफसोस है.

यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की अमन और शांति को बड़ा नुकसान पहुंचा है. जुमे की नमाज में भी यही दुआ की गई कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति कायम रहे. उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट या एहतिजाज, जिसकी परमिशन पहले से नहीं ली गई हो, उसका हिस्सा बिल्कुल भी न बनें. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम शांति को बनाए रखें और कानून का सम्मान करें.

उत्तर प्रदेश के बेरली में कुछ दिनों पहले हिंसक प्रदर्शन हुए थे. यह प्रदर्शन "आई लव मुहम्मद" के पोस्टर लगाए जाने के बाद भड़के, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं. प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था. इस मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

