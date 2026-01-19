बरेली में उधार वापस मांगने पर दलित युवक का सिर मुंडवाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां उधार के रुपये वापस मांगना एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया. आरोप है कि दबंगों ने युवक की पिटाई की, फिर उसका सिर मुंडवा दिया. मूंछ और भौंह के बाल काट दिए और चेहरे पर कीचड़ पोत दी. अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरे मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले कर पूछताछ कर रही है.

क्या है मामला

मामला बहेड़ी तहसील क्षेत्र के गरसौली गांव निवासी पप्पू दिवाकर से जुड़ा है. पप्पू नवाबगंज थाना क्षेत्र के गेलटांडा गांव में चंद्रसेन के यहां रह रहा था. पीड़ित का आरोप है कि कुछ समय पहले चंद्रसेन ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए उससे करीब साढ़े चार लाख रुपये उधार लिए थे. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब रुपये वापस नहीं किए तो पप्पू ने अपना पैसा मांगा. इसी बात पर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि रुपये मांगने से नाराज होकर चंद्रसेन, उसका बेटा पप्पू और गोधनलाल अपने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर पप्पू दिवाकर के साथ मारपीट करने लगे. उसे जातिसूचक शब्द कहे गए और गांव वालों के सामने बेइज्जत किया गया. दबंगों ने जबरन उसका सिर मुंडवा दिया और कैंची से मूंछ व भौंह के बाल काट दिए. इसके बाद उसके चेहरे पर कीचड़ पोत दी गई. पीड़ित का कहना है कि इस दौरान उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई.

तीन हिरासत में

घटना से डरे-सहमे पप्पू दिवाकर ने शनिवार को नवाबगंज थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल को नामजद करते हुए चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. एसपी मुकेशचंद मिश्रा ने बताया कि एक व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार और मारपीट की थी. लिखित शिकायत के आधार पर नवाबगंज थाने में एससी एक्ट की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं वीडियो को एविडेंस बनाकर विवेचना में शामिल किया जाएगा.

