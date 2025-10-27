विज्ञापन
प्रेमी संग भाग गई पत्नी, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, सुसाइड नोट पढ़कर रो पड़ा परिवार

बरेली जिले के कैंट थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक एडवोकेट ने अपनी पत्नी के प्रेम-प्रसंग और प्रेमी के साथ भाग जाने के सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपनी जान दे दी.

प्रेमी संग भाग गई पत्नी, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, सुसाइड नोट पढ़कर रो पड़ा परिवार
  • बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में एडवोकेट कमल कुमार ने पत्नी के प्रेम-प्रसंग से दुखी होकर आत्महत्या कर ली
  • कमल कुमार की पत्नी कोमल अपने प्रेमी अमर के साथ घर छोड़कर भाग गई थी, जिससे परिवार सदमे में है
  • कमल ने सुसाइड नोट में पत्नी और उसके प्रेमी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है
मृतक एडवोकेट का नाम कमल कुमार बताया जा रहा है. उनकी शादी लगभग 8 साल पहले कोमल से हुई थी और उनके दो छोटे बेटे हैं. इस दर्दनाक घटना से पूरा परिवार सदमे में है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, एडवोकेट कमल कुमार की पत्नी कोमल कुछ दिन पहले अचानक घर से गायब हो गईं. शुरुआत में परिजनों को लगा कि वह मायके गई हैं, लेकिन जब पता चला कि वह मायके से ही अपने प्रेमी अमर के साथ भाग गई हैं, तो पति कमल कुमार पूरी तरह टूट गए. 

सुसाइड नोट में कमल ने लिखा है कि उनकी पत्नी इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने प्रेमी के संपर्क में आई थी और पिछले कई महीनों से उनका प्रेम संबंध चल रहा था. परिजनों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानीं. पत्नी के फरार होने की खबर मिलते ही पति गहरे डिप्रेशन में चले गए और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए. 

जहर खाकर दी जान, ICU में हुई मौत

गहरे अवसाद में आकर एडवोकेट कमल कुमार ने घर में ही जहर खा लिया. परिजनों ने जब उन्हें बेहोशी की हालत में देखा तो तुरंत गंभीर हालत में जिला अस्पताल के ICU में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई थी, लेकिन इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई.

मौत से पहले लिखा सुसाइड नोट

इलाज के दौरान डॉक्टरों को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है. इसमें कमल कुमार ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया है. सुसाइड नोट में लिखा है, "मैं अब जी नहीं सकता. जिसने मुझे और मेरे बच्चों को धोखा दिया...". इस सुसाइड नोट को पढ़कर परिवार फूट-फूटकर रो पड़ा. पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस जांच में जुटी

इस पूरे मामले में कैंट थाना पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला पारिवारिक तनाव से जुड़ा हुआ है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक परिजनों की तरफ से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.

फिलहाल, एडवोकेट की पत्नी और उसका प्रेमी दोनों लापता हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. उधर, मृतक के परिवार के लोग बच्चों की चिंता में डूबे हैं और उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि पत्नी और उसके प्रेमी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए.

