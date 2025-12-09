विज्ञापन
IND vs SA: हार्दिक पंड्या ने बल्ले से मचाया गदर, बना डाला 'अनोखा शतक', कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बैटर

Hardik Pandya Hundred T20I Sixes IND vs SA 1st T20I: हार्दिक पंड्या ने 28 गेंदों में नाबाद 59 रन की पारी खेली और भारत को 175 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

IND vs SA: हार्दिक पंड्या ने बल्ले से मचाया गदर, बना डाला 'अनोखा शतक', कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बैटर
Hardik Pandya Hundred T20I Sixes Record IND vs SA 1st T20I
  • भारत ने पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 176 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें हार्दिक पंड्या ने अहम भूमिका निभाई
  • हार्दिक पंड्या ने 28 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाए और टी20 इंटरनेशनल करियर में 100 छक्के पूरे किए
  • पंड्या चोट से उबरकर लौटे हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में शामिल हुए
Hardik Pandya Hundred T20I Sixes Record IND vs SA 1st T20I: भारत ने मंगलवार को बाराबती स्टेडियम में जारी पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 176 रन का टारगेट दिया. हार्दिक पंड्या ने इस पारी में 28 गेंदों में नाबाद 59 रन की पारी खेली. इसके साथ ही हार्दिक पंड्या ने अपनी पारी के दौरान 4 गगनचुम्बी छक्के लगाए जिसके साथ उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के 100 छक्के पूरे कर लिए, इसके साथ ही वो ये कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए, उनसे पहले विराट कोहली (124), सूर्यकुमार यादव (155) और रोहित शर्मा (205) छक्के के साथ ये कारनामा कर चुके हैं.

हार्दिक पंड्या 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद वह लंबे वक्त तक क्रिकेट मैदान से दूर रहे. कुछ हफ्ते रिकवरी के बाद पंड्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला. पंड्या ने सीरीज के पहले ही मैच में खुद की फिटनेस को साबित किया है.

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, मगर टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही. मेजबान टीम ने तीसरी गेंद पर ही शुभमन गिल (4) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (12) भी जल्द चलते बने. भारतीय टीम 17 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. अभिषेक 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

तिलक वर्मा (26) ने अक्षर पटेल के साथ चौथे विकेट के लिए 30 रन जुटाए. इसके बाद हार्दिक पंड्या मैदान पर उतरे और भारत की पारी को आगे बढ़ाया. पंड्या ने अक्षर पटेल (23) के साथ 26 रन की साझेदारी की, जिसके बाद शिवम दुबे (11) के साथ 33 और जितेश शर्मा के साथ 38 रन जुटाकर भारत को संकट से निकाला. हार्दिक पंड्या 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जितेश शर्मा ने 5 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाए.

साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि लुथो सिंपाला ने 2 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, डेवोन फेरीरा ने 1 विकेट अपने नाम किया.

(IANS इनपुट के साथ)

