नायक नहीं खलनायक हूं मैं...पर पुलिस थाने में रील बनाना पड़ा आमिर को पड़ा महंगा, पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे

संजय दत्त ने फिल्म 'खलनायक'में बल्लू की भूमिका निभाई थी. उनकी इस भूमिका ने हर किसी को अपना कायल बना लिया था. इससे प्रभावित होकर मुजफ्फरनगर जिले के एक युवक ने बल्लू बनकर पुलिस थाने में फिल्म 'खलनायक' के गाने 'नायक नहीं खलनायक हूं मैं...' पर रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल कुछ दिन पूर्व मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर पुलिस थाना क्षेत्र के अमीर नाम के एक युवक ने 'नायक नहीं खलनायक हूं मैं...' गाने पर रील बनाई थी. उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस रील में यह आवाज आती है कि 'मैं एक बार फिर कहता हूं कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे.' रील में आमिर को मीरापुर पुलिस थाने से गमछा डालकर बाहर आते हुए देखा जा सकता है. इस रील के वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मंच गया. मीरापुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने उस युवक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया.गिरफ्तारी के बाद आमिर अब ठीक से चल नहीं पा रहा है. आमिर सलाखों के पीछे से हाथ जोड़कर पुलिस से अपने किए की माफी मांगता नजर आ रहा है.
जानसठ के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) यतेंद्र नागर ने बताया कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने थाने में घुसकर एक रील बनाई थी. उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति का पता लगाया. उसका नाम आमिर है. वह सिकंदरपुर थानाक्षेत्र के मीरापुर गांव का रहने वाला है.सीओ ने बताया कि मीरापुर पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने आमिर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आमिर के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.
