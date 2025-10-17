बाराबंकी: पैरामेडिकल कोर्स की मान्यता न मिलने पर छात्रों का हंगामा, डीएम दफ्तर का घेराव

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है. पैरामेडिकल कोर्सेज की मान्यता न मिलने को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतर आए. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी को पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके चलते छात्र न तो इंटर्नशिप कर पा रहे हैं और न ही नौकरी के अवसर मिल रही है.

छात्रों ने डीएम शशांक त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाए, जिससे उनके भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जा सके.

पहले भी विवादों में रह चुकी है यूनिवर्सिटी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे पहले भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता को लेकर यूनिवर्सिटी विवादों में रह चुकी है. उस वक्त भी बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बाद मान्यता बहाल हुई थी. अब वही स्थिति पैरामेडिकल कोर्सेज में देखने को मिल रही है. छात्रों का कहना है कि डिग्री दी जा रही है, लेकिन काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा.

उन्‍होंने कहा कि हम मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि डिग्री बेकार हो जाएगी. अगर काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो हम कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे.

साथ ही कहा कि हम छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं. यूनिवर्सिटी की लापरवाही के कारण सैकड़ों छात्रों का करियर खतरे में है. यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा.

अनियमितता मिली तो कार्रवाई करेंगे: त्रिपाठी

बाराबंकी के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि छात्रों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जांच कराई जा रही है. यदि मान्यता से जुड़ी कोई कमी या अनियमितता पाई गई तो प्रशासन कार्रवाई करेगा.



छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये विवाद अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है. पैरामेडिकल छात्रों की मान्यता का मामला गंभीर बनता जा रहा है. देखना होगा कि छात्रों की इस लड़ाई को आखिर कब मिलेगा समाधान.