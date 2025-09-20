विज्ञापन
मिलियन में व्यूज हैं, फांसी लगा लूंगी... सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर का हाईवोल्टेज ड्रामा

दरोगा अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि लड़की का व्यवहार असामान्य लग रहा था. वह चाकू लेकर घूम रही थी और बार-बार धमकियां दे रही थी, जिस वजह से उनको बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा.

मिलियन में व्यूज हैं, फांसी लगा लूंगी... सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर का हाईवोल्टेज ड्रामा
बाराबंकी में इंस्टाग्राम रील को लेकर हाइवोल्टेज ड्रामा.
  • बाराबंकी के फतेहपुर में एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने थाने के गेट के सामने इंस्टाग्राम रील बनाई थी.
  • वायरल रील के बाद पुलिस वीडियो डिलीट करवाने पहुंची लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया.
  • लड़की ने चाकू लेकर पुलिस को धमकाते हुए वीडियो डिलीट करने से मना किया और फांसी लगाने की चेतावनी दी.
बाराबंकी:

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इंस्टाग्राम रील को लेकर एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल एक इनफ्लुएंसर (Social Media Influencer Reel) ने थाने के गेट के सामने से एक रील बनाई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. रील वायरल होते ही पुलिस की टीम उसे डिलीट करवाने पहुंच गई. लड़की ने इसका वीडियो बनाकर भी इंस्टाग्राम पर डाल दिया. इस रील के वायरल होने के बाद पुलिल के एक्शन पर सवाल उठने लगे. वहीं पुलिस को बिना वीडियो डिलीट करवाए खाली हाथ लौटना पड़ा. 

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर का हाईवोल्टेड ड्रामा

यह मामला बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र के बड्डूपुर कोतवाली का है. कोतवाली के गेट पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर रूबी zoyakhan.9513 ने एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी. वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और उसके घर उपनिरीक्षक अनिल कुमार पांडेय और महिला सिपाही पहुंच गए. उन्होंने वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया.

दबाव डाला तो फांसी लगा लेंगे

रूबी ने हाथ मे चाकू लेकर पुलिस को धमकाते हुए जवाब दिया कि वीडियो हमारे मिलियन व्यूज में चल रहा है, इसे हम डिलीट नहीं करेंगे. ज्यादा दबाव डाला तो फांसी लगा लेंगे. इस चेतावनी के बाद पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा. इनफ्लुएंसर ने पुलिस की मौजूदगी का वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इस वीडियो को अब हजारों लोग देख रहे हैं.

लड़की का व्यवहार असामान्य था

दरोगा अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि लड़की का व्यवहार असामान्य लग रहा था. वह चाकू लेकर घूम रही थी और बार-बार धमकियां दे रही थी, जिस वजह से उनको बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा. कोतवाल मनोज कुमार वर्मा का कहना है कि वायरल वीडियो के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, संभव है सड़क पर ही किसी ने वीडियो बना लिया हो.

