Reels की लत लग गई है? Instagram डिलीट किए बिना ऐसे करें कंट्रोल

जब Instagram के लिए रोजाना का समय तय हो जाता है, तो आप खुद ही सोच-समझकर ऐप खोलते हैं. Reels को बिना रुके स्क्रॉल करने की आदत पर अपने आप ब्रेक लग जाता है.

एक बार Instagram Reels खोल लें तो उसके बाद वक्त का पता ही नहीं चलता. Reels देखते हुए जब तक कोई नोटिफिकेशन या फिर टोके नहीं तब तक रील्स देखना बंद नहीं करते. कई लोग सिर्फ पांच मिनट के लिए ऐप खोलते हैं, लेकिन कब आधा या एक घंटा निकल जाता है, इसका एहसास ही नहीं होता. ऐसे में काम, पढ़ाई और परिवार के लिए समय कम पड़ने लगता है और स्ट्रेस बढ़ता है. साथ ही आंखों पर भी ज़ोर पड़ता है. लगातार Reels देखने से फोकस कमजोर होता है और प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है. 

Instagram डिलीट
कई लोग Reels की इस आदत से परेशान होकर Instagram को डिलीट कर देते हैं. लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं. क्योंकि ऐसे में कुछ ही दिनों में Instagram को दोस्तों या अपडेट्स की वजह से वापस इंस्टॉल कर लेते हैं. लेकिन अब आप Instagram को हटाए बिना भी उसके इस्तेमाल पर कंट्रोल कर सकते हैं.

iPhone में Instagram टाइम लिमिट सेटिंग
iPhone की Settings में जाकर Screen Time को ऑन करने के बाद आप ऐप्स के लिए समय सीमा तय कर सकते हैं. एक बार Screen Time एक्टिव होने के बाद Instagram के लिए डेली टाइम लिमिट सेट की जा सकती है. जैसे ही तय समय पूरा होता है, ऐप अपने आप लॉक हो जाता है और स्क्रीन पर रिमाइंडर दिखने लगता है. इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप Instagram पर कितना समय बिता रहे हैं और कब रुकना है.

Android में Instagram टाइम लिमिट सेटिंग
Android यूजर्स के लिए Digital Wellbeing फीचर काफी काम का है. Settings में जाकर Digital Wellbeing & Parental Controls खोलने के बाद Instagram के लिए टाइमर लगाया जा सकता है. एक बार टाइमर सेट हो जाने के बाद तय समय पूरा होते ही Instagram ऐप ग्रे हो जाता है और उस दिन के लिए इस्तेमाल बंद हो जाता है. इससे बिना किसी जबरदस्ती के आपकी आदत धीरे-धीरे बदलने लगती है.

Reels की आदत कम होगी कम
जब Instagram के लिए रोजाना का समय तय हो जाता है, तो आप खुद ही सोच-समझकर ऐप खोलते हैं. Reels को बिना रुके स्क्रॉल करने की आदत पर अपने आप ब्रेक लग जाता है. शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद दिमाग इस नई आदत को स्वीकार कर लेता है. इससे आपका समय बचता है और आप दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं.

