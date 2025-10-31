बाराबंकी में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल: पति नहीं, पत्नी का हुआ धर्म परिवर्तन, तहसील परिसर में हंगामा

बाराबंकी के रामसनेहीघाट तहसील में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला. एक हिंदू युवक का मुस्लिम समुदाय में धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे लोग खुद उलझ गए और नतीजा कुछ ऐसा निकला कि धर्म परिवर्तन पति का नहीं बल्कि पत्नी का हो गया. मामला रामसनेहीघाट क्षेत्र के पूरे डलई गांव का है. यहां के रहने वाले रिंकू रावत पुत्र रतिपाल निवासी खेतासराय थाना टिकटनगर जनपद बाराबंकी ने करीब तीन साल पहले मुस्लिम समुदाय की युवती साहिब पुत्री कबीर निवासी देवपुर मजरे मोहम्मदपुर जिला अयोध्या से शादी की थी. बताया जा रहा है कि रिंकू रावत दिल्ली में रह रहा था 4 साल पहले दोनों की बात फोन पर हुई थी इसके बाद वह यहां आया और लड़की को लेकर यहां से दिल्ली चला गया, रिंकू दिल्ली में ही काम करता था.

इसके बाद करीब 3 साल पहले दोनों ने निकाह कर लिया और रिंकू ने खुद भी मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम मोहम्मद इसरार रख लिया था. और बताया जा रहा है कि रिंकू ने अपना खतना भी करवा लिया. अब दोनों की एक संतान भी है. शुक्रवार को यह दंपती अपने परिजनों के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचे थे जहां रिंकू उर्फ इसरार का मुस्लिम धर्म में आधिकारिक रूप से परिवर्तन कराने की प्रक्रिया चल रही थी.

इसी बीच सूचना पाकर विश्व हिंदू परिषद धर्म यात्रा महासंघ और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध शुरू कर दिया और कहा कि यह कि हिंदू युवक को मुस्लिम धर्म में शामिल करने की सुनियोजित कोशिश है.

हिंदू संगठनों ने तहसील परिसर में हंगामा करते हुए पूरी कार्रवाई रोक दी.

विवाह के बाद सामान्य रूप से लड़की अपने पति के धर्म में जाती है लेकिन यहां उल्टा किया जा रहा था हिंदू युवक को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था. यह साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विवाद के बीच माहौल इतना गरमाया कि हिंदू संगठनों ने युवक का धर्म परिवर्तन रुकवा दिया. इसके बाद उल्टा उसकी मुस्लिम पत्नी को हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया गया. संगठन के कार्यकर्ता महिला को मंदिर लेकर पहुंचे जहां वेद मंत्रों के साथ सिंदूर भरवाकर और वरमाला पहनाकर दोबारा विवाह कराया गया. बताया गया कि जब महिला तहसील पहुंची थी तब वह बुर्के में थी लेकिन मंदिर में साड़ी पहनाकर शांति देवी नाम से हिंदू विवाह संस्कार कराया गया.

सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान तहसील परिसर में हंगामा, धक्का-मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई. लड़की के पिता और युवक के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने छुटपुट मारपीट और झड़प भी की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. (सरफराज वारसी की रिपोर्ट)