- गोरखपुर में गोल्ड स्मगलिंग का बड़ा भंडाफोड़
- बैंकॉक से तस्करी कर भारत लाया जा रहा था सोना
- झूठी लूट की कहानी ने खोला तस्करी नेटवर्क का राज
उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे एक कथित सोना तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब एक किलो सोना बरामद हुआ है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1.30 करोड़ रुपये आंकी गई है. साथ ही 2 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं. जांच में यह भी सामने आया कि सोना हड़पने की साजिश के तहत आरोपियों ने खुद ही लूट की झूठी सूचना पुलिस को देकर जांच को गुमराह करने की कोशिश की थी.
बैंकॉक से कोलकाता और फिर गोरखपुर तक पहुंचती थी सोने की खेप
पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि तस्करी का यह नेटवर्क बैंकॉक से सोना भारत लाता था. आरोपी पहले फ्लाइट से सोना कोलकाता पहुंचाते थे. पुलिस की जांच में सामने आया कि सोने को छिपाने के लिए उस पर सिल्वर की परत या कवर चढ़ाया जाता था, जिससे एयरपोर्ट पर जांच के दौरान संदेह कम हो. इसके बाद घरेलू उड़ान के जरिए सोना गोरखपुर लाया जाता था.
#gorakhpurpolice #PoliceAction ➡️बैंकॉक से सोने की तस्करी करने वाले अभियुक्त 1.सुनील 2.आशुतोष को #PsCantt पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । ➡️कब्जे से 960 ग्राम सोने की 02 अदद चेन व 01 अदद कड़ा (कीमत लगभग 1,30,00,000/-रू0 ) तथा 2,00,000/- रूपया नगद बरामद ➡️ जिसके संबंध में #spcitygkp द्वारा दी गयी वीडियो बाइट #UPPolice @dgpup @AdgGkr @adgzonegkr @diggorakhpur @AdlSPDKPuri— Gorakhpur Police (@gorakhpurpolice) November 25, 2026
पुलिस के अनुसार दीपक तिवारी और उसका भाई मुकेश तिवारी लखनऊ में रहकर कथित तौर पर तस्करी नेटवर्क का संचालन करते थे.
लूट की झूठी कहानी बनाकर रची साजिश, बाजार बंद होने से नहीं बेच पाए सोना
जांच में पता चला कि 22 नवंबर 2026 को आशुतोष शुक्ला अपने सहयोगी अजय यादव के साथ सोने की दो चेन और एक कड़ा लेकर लखनऊ से कोलकाता होते हुए गोरखपुर पहुंचा था. आरोपियों की योजना घंटाघर क्षेत्र में सोना बेचने की थी, लेकिन रास्ते में पुलिस की मौजूदगी देखकर उन्होंने लूट की झूठी सूचना दे दी. पुलिस उसी आधार पर जांच में जुट गई और इस बीच सोना उनके सहयोगी अजय यादव को दे दिया गया. बाद में जांच के दौरान पुलिस को सूचना संदिग्ध लगी और पूछताछ में पूरा मामला सामने आ गया.
हालांकि एक परिचित सराफा कारोबारी से मुलाकात होने पर उसने सोना देखने के बाद 2 लाख रुपये एडवांस दिए थे. यह रकम दोनों आरोपियों ने आपस में बांट ली थी. बाकी भुगतान बाजार खुलने के बाद किए जाने की बात तय हुई थी.
10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि मामले में सुनील मिश्रा, आशुतोष शुक्ला, अजय यादव, दीपक तिवारी, कृष्णकांत, चंदन तिवारी, आयुष उर्फ निखिल, प्रियांशु त्रिपाठी समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पुलिस अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों और सोने की सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है.
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