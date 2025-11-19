जान लेने से नहीं हिचकेंगे... वोटों को लेकर बलिया के सपा सांसद का विवादित बयान

उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने चुनाव आयोग को धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव मे ईंट से ईंट का जवाब दिया जायेगा. सपा सांसद यहीं नहीं रुके उन्होंने विवादित बयान देते हुए आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर किसी की जान लेने से भी वह पीछे नहीं हटेंगे. सांसद ने कहा कि बलिया के ही मंगल पांडे ने अंग्रेजों की हुकूमत का विरोध कर जान दी थी. वह भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे.

चुनाव आयोग को बताया बीजेपी की बी टीम

सपा सांसद ने यह जवाब उस सवाल के जवाब में दिया, जिसमें पूछा गया था कि बीजेपी का कहना है कि वह 2026 में बंगाल का चुनाव जीतेगी और 2027 में यूपी चुनाव जीतेगी. जहां-जहां भी चुनाव होगा एनडीए ही आएगी. इस पर सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि बलिया हमेशा ही अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोधी रहा है. अंग्रेजी हुकूमत में मंगल पांडे पहले शख्स थे, जिन्होंने आवाज बुलंद कर उनके विरोध में अपनी जान दी थी.

सनातन पांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रही है. वह जो भी वादे करती हैं उनको पूरा नहीं करती. देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं. इतना ही नहीं सपा सांसद ने चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम करार दिया. उन्होंने बिहार में महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि 3 नवंबर तक महिलाओं को रकम दी गई, तब तक आचार संहिता वहां लागू हो चुकी थी. चुनाव के समय किसी को भी रुपये देना वोट की चोरी होती है.

बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप

सनातन पांडे ने बीजेपी पर बिहार में रुपये देकर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने महिलाओं को 10 हजार रुपये पकड़ाकर वोट की चोरी की, जो कि पूरी तरह अलोकतांत्रिक है. उन्होंने चुनाव आयोग पर आंखें मूंदने और बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ये बात किसी को भी बर्दाश्त हो लेकिन वह नहीं करेंगे. वह उस बलिया के सांसद हैं, जहां के मंगल पांडे ने अंग्रेजों की विरोध कर जान दे दी थी. चुनाव आयोग के अलोकतांत्रिक आचरण का वह भी विरोध करेंगे.

जान लेने से नहीं हिचकेंगे

सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी से उनकी लड़ाई खुलेआम हैं. उन्होंने बीजेपी पर 2019 के चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि वह चुनाव सपा ने जीता था. सनातन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव मजबूती, सतर्कता और लोकतांत्रिक मूल्यों की बचाने के लिए लड़ेगी. ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा. जरूरत पड़ी तो वह किसी के प्राण देने पड़े तो प्राण लेने में भी वह कोई नहीं हिचकेंगे.