बागपतः पैसों का लालच देकर कराया जा रहा था धर्मांतरण, एक युवक और 2 महिलाएं गिरफ्तार

गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि गैंग कब से गांव में सक्रिय था और इनके साथ जुड़े अन्य लोगों की भूमिका क्या है?

बागपत में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार तीनों लोग.
  • बागपत जिले के खिंदौड़ा गांव में धर्मांतरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हड़कंप मच गया था.
  • वीडियो में पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने और चमत्कारों के नाम पर झूठे दावे किए जा रहे थे.
  • पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए झारखंड के तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से धार्मिक साहित्य बरामद की.
बागपत:

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र के खिंदौड़ा गांव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक बंद कमरे के भीतर कई महिलाओं और पुरुषों का धार्मिक ब्रेनवॉश किया जा रहा था. वीडियो में नजर आ रहा था कि कि लोगों को पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए समझाया जा रहा था. कमरे में बैठे लोगों से चमत्कारों के नाम पर झूठे दावे किए जा रहे थे. 

वीडियो वायरल होने पर जांच के लिए पहुंची पुलिस

इस वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और बिना देर किए टीम ने गांव में दबिश दी. जांच में सामने आया कि झारखंड से आए एक युवक और दो महिलाओं की मदद से चल रही थी. पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और कमरे से धार्मिक साहित्य, पर्चे और कुछ डिजिटल सामग्री भी बरामद की है.

तीन लोगों को किया गिरफ्तार, चल रही जांच

पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर पुष्टि की कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि गैंग कब से गांव में सक्रिय था और इनके साथ जुड़े अन्य लोगों की भूमिका क्या है.

सीओ ने बताया- धर्मांतरण की सूचना पर हुई कार्रवाई

बागपत सीटी सीओ अंशु जैन ने बताया कि 16 नवंबर को ग्राम खिंदौड़ा थाना सिंघावली अहीर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि, धर्मपरिवर्तन का कार्य करा रहे हैं. इसी सूचना पर थाना पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर संज्ञान लिया गया. पुलिस की जांच में समाने आया कि तीन लोग मौके पर हैं, और जो ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे. 

झारखंड के रहने वाले तीनों आरोपी

पुलिस को तीनों के पास से कुछ सामग्री भी बरामद हुई हैं. जो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, इसी सूचना के आधार पर तहरीर प्राप्त हुई,उसी के आधार पर गंभीर धाराओं के मुकदमा दर्ज किया गया. रोहित श्रीवास्तव और उसकी पत्नी और एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया गया. ये तीनों झारखंड के रहने वाले हैं. मामले में आगे की जांच जारी है. 

