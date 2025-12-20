बागपत में मस्जिदों के लाउडस्पीकरों पर विवाद, VHP और बजरंग दल का प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के बागपत में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की तेज आवाज को लेकर विवाद गहरा गया है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों से तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो बजरंग दल खुद लाउडस्पीकर खुद हटा देंगे.

बागपत SDM कार्यालय में नारेबाजी

बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बागपत SDM कार्यालय पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और शासन के आदेशों के बावजूद मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे खुद लाउडस्पीकर हटाने का अभियान शुरू करेंगे.

बागपत एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

प्रदर्शन के बाद SDM को ज्ञापन सौंपा गया. प्रशासन की ओर से कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष ने संजय सेन ने बताया कि, आज बागपत एसडीएम को ज्ञापन दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार के मानक के अनुसार जो मानक बनाए हैं. उसे अधिक तेज ध्वनि में मस्जिदों में लाउडस्पीकर बज रहे हैं. जिसे छोटे बच्चों की बहुत ही हानि हो रही हैं, और छात्र को पढ़ाई में नुकसान होता है, जिसके कारण बच्चों के बीमार होने का खतरा बना रहता है.

इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिले में तेज ध्वनि के साथ जो लाउडस्पीकर बज रहे हैं वो ना बाजे. नगर के अंदर मीट की दुकान संचालित हो रही हैं. जिनका कोई लाइसेंस भी नहीं हैं, वो दुकानें चल रही हैं, उस को लेकर भी ज्ञापन दिया हैं कि उनके खिलाफ की कार्रवाई होनी चाहिए. देखिए ये प्रशासन की इस मामले में क्यों विफलता हैं, ये प्रशासन का मामला हैं. अगर इस मामले में सरकार और प्रशासन ये बोल दे कि, हम निष्फल हैं तो बजरंग दल के कार्यकर्ता खुद सक्षम हैं उनको उतरने के लिए.