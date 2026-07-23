UP में 5 बार के सपा विधायक आलमबदी आजमी का निधन, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. उनके सबसे उम्रदराज विधायक का निधन हो गया है. आजमगढ़ से सपा के वरिष्ठ विधायक आलमबदी आजमी का निधन हो गया. 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. आलमबदी आजमी आजमगढ़ में सपा के बड़े नेता थे. वह निजामाबाद से 5 बार विधायक रहे. लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया.

शाम 4 बजे जामियातुर रशाद में अंतिम संस्कार

आलमबदी आजमी लोगों के बीच अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए अपनी अलग पहचान रखते थे. सपा के सीनियर विधायक के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है. उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे जामियातुर रशाद में होगा. उनके जनाजे की नमाज भी तभी अदा की जाएगी.

सपा ने सीनियर विधायक के निधन पर जताया दुख

समाजवादी पार्टी ने आलमबदी आजमी के निधन पर शोक जताया है, पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी. सपा ने लिखा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आलमबदी साहब का निधन बहुत ही दुखद है. उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले.

लंबे समय से मेदांता अस्पताल में थे भर्ती

जानकारी के मुताबिक, आलमबदी आजमी को इलाज के लिए 13-14 अप्रैल 2026 को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब स उनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

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