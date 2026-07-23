UP में 5 बार के सपा विधायक आलमबदी आजमी का निधन, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस

- उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी विधायक आलमबदी आजमी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया
- आलमबदी आजमी पांच बार निजामाबाद विधानसभा से विधायक रह चुके थे और आजमगढ़ में सपा के बड़े नेता थे
- आलमबदी आजमी बीमारी की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. उनके सबसे उम्रदराज विधायक का निधन हो गया है. आजमगढ़ से सपा के वरिष्ठ विधायक आलमबदी आजमी का निधन हो गया. 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. आलमबदी आजमी आजमगढ़ में सपा के बड़े नेता थे. वह निजामाबाद से 5 बार विधायक रहे. लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया.
शाम 4 बजे जामियातुर रशाद में अंतिम संस्कार
आलमबदी आजमी लोगों के बीच अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए अपनी अलग पहचान रखते थे. सपा के सीनियर विधायक के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है. उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे जामियातुर रशाद में होगा. उनके जनाजे की नमाज भी तभी अदा की जाएगी.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं आज़मगढ़ की निज़ामाबाद विधानसभा से लोकप्रिय विधायक जनाब आलम बदी साहब का इंतकाल, अत्यंत दुखद!— Samajwadi Party (@samajwadiparty) July 23, 2026
दिवंगत आत्मा को शांति दें भगवान।
शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो।
भावभीनी श्रद्धांजलि! pic.twitter.com/Hx0ZRdljZB
सपा ने सीनियर विधायक के निधन पर जताया दुख
समाजवादी पार्टी ने आलमबदी आजमी के निधन पर शोक जताया है, पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी. सपा ने लिखा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आलमबदी साहब का निधन बहुत ही दुखद है. उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले.
लंबे समय से मेदांता अस्पताल में थे भर्ती
जानकारी के मुताबिक, आलमबदी आजमी को इलाज के लिए 13-14 अप्रैल 2026 को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब स उनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.
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