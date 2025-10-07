कब तक जिंदा रहूंगा पता नहीं... आजम खान ने अतीक-मुख्तार का नाम लेकर बयां किया दर्द 

करीब दो साल तक जेल में रहने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पिछले दिनों जमानत पर बाहर आए हैं. आजम, सीतापुर की जेल में बंद थे. जेल से बाहर आते ही उनके बयान सुर्खियों में बने हुए हैं. मंगलवार को खबरें आई कि आजम खान और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात होने वाली है. इससे पहले उन्‍होंने एक बड़ा बयान दिया है. आजम खान ने अतीक अहमद और मुख्‍तार अंसारी का जिक्र किया और जो कुछ कहा वह काफी चौंकाने वाला है.

'मैं एक मुर्गी चोर...'

न्‍यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए आजम खान ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में तीन भू-माफिया थे-पहला मैं, दूसरा अतीक अहमद और तीसरा मुख्तार अंसारी. दो मर चुके हैं, मैं जिंदा हूं, लेकिन पता नहीं कब तक ज़िंदा रहूंगा.' आजम खान ने यह बात उस समय कही जब उनसे पूछा गया था कि क्‍या उनकी किसी से नाराजगी है? आजम ने कहा, 'खुद से.' जब उनसे पूछा गया कि क्‍या वह पार्टियों से नाराज हैं तो उन्‍होंने कहा 'मैं एक छोटा सा बीमार आदमी हूं. मैं एक अपराधी हूं जिस पर सैंकड़ों मुकदमे हैं, मुर्गी चोर, बकरी चोर, किताब चोर.'

'किताब चुराकर यूनिवर्सिटी बनाई'

आजम ने कहा, 'किताब चोर हूं लेकिन किताब चुराकर युनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है, अगर यह दफाएं सच्‍ची हैं तब भी.' आजम ने कहा, ' मुझ पर डकैती की दफाएं लगी हैं. 1 मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना लगा है अभी 113 मुकदमों का फैसला बाकी है.'

आजम खान को रामपुर पहुंचे 15 दिन बीत चुके हैं. अब उनसे मिलने सपा मुखिया अखिलेश यादव के रामपुर आने का कार्यक्रम है. इससे ठीक पहले आजम खान ने अपनी 'टर्म्स एंड कंडीशंस' बताते हुए अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि कोई कार्यक्रम नहीं है, अखिलेश यादव जी उनसे मिलने आ रहे हैं. केवल वह मुझसे ही मिलेंगे और मैं भी केवल उनसे ही मिलूंगा.

कब होगी अखिलेश से मीटिंग

आजम खान के इस बयान के बाद अखिलेश यादव के रामपुर दौरे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कि क्या आजम खान अखिलेश यादव के साथ आने वाले दूसरे समाजवादी पार्टी नेताओं, विशेषकर रामपुर के मुस्लिम सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी से आजम खान मिलना भी गवारा करेंगे या नहीं.