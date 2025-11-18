विज्ञापन
दिव्य होगी अयोध्या राम मंदिर की धर्म ध्वजा, विराजेंगे सूर्यदेव, जानिए क्या-क्या खास

Ayodhya Ram Temple Flag Hosting: राम जन्मभूमि मंदिर पर लगने वाले दिव्य केसरिया ध्वज को तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने राम राज्य की आदर्श परिकल्पना, समाज में निर्भय वातावरण के निर्माण, और 'राम सबके और सबके राम' की भावना का जीवंत प्रतीक बताया.

अयोध्या में राम मंदिर पर लहराने वाला ध्वज होगा खास.
अयोध्या:

 राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के ऐतिहासिक क्षण नजदीक है. इसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं. 25 नवंबर को वह ऐतिहासिक दिन होगा, जब पीएम मोदी के हाथों से मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा. मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ध्वज बहुत ही खास होगा. ये केसरिया रंग का होगा. इस पर सूर्यदेव विराजमान होंगे. 191 फीट की ऊंचाई पर जब सनातन परंपरा का प्रतीक ये ध्वज लहराएगा तो राम दिव्य राम मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाएगी.

राम जन्मभूमि मंदिर पर लगने वाला दिव्य केसरिया ध्वज को तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने राम राज्य की आदर्श परिकल्पना, समाज में निर्भय वातावरण के निर्माण, और 'राम सबके और सबके राम' की भावना का जीवंत प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि इस ध्वजारोहण का मकसद परंपरा का निर्वाह करने के साथ-साथ सनातन संस्कृति के उस विराट स्वरूप का पुनर्स्मरण है, जो राष्ट्र को एकजुट करता है.

4 घंटे अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी, क्या-क्या करेंगे

ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र मंगलवार को अयोध्या पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को पीएम मोदी लगभग चार घंटे अयोध्या में रहेंगे. पीएम मोदी अयोध्या दर्शन के दौरे की शुरुआत सप्त ऋषि मंदिर से करेंगे, जहां सातों ऋषियों की प्रार्थना करेंगे. इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुजारी उनके लिए विशेष पूजा-अर्चना संपन्न कराएंगे. इसके बाद पीएम मोदी शेषावतार मंदिर जाएंगे, जहां पर वह लक्ष्मण जी की पूजा करेंगे.

राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा धर्म ध्वज

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण धर्म ध्वज है, जिसका शुभ मुहूर्त 25 नवंबर को सुबह11:58 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होना है. इसी पवित्र समयावधि में पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराएंगे. इसके बाद वह देश को संबोधित कर राम मंदिर निर्माण कार्य की पूर्णता की औपचारिक घोषणा भी करेंगे. ध्वज फहराने का मॉक ट्रायल एक दिन पहले सफलतापूर्वक कर लिया गया है.

एयरपोर्ट से राम मंदिर तक होगी 8 किमी. की बैरिकेडिंग

पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की सख्त तैयारियां की जा रही हैं. एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक पूरे 8 किलोमीटर के रास्ते पर बैरिकेडिंग की जा रही है. SPG और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां रूट का लगातार निरीक्षण कर रही हैं, ताकि किसी भी तरह की चूक न होने पाए और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक और भव्य तरीके से पूरा हो सके.

Ayodhya Ram Temple, Ram Temple Flag Hosting, Pm Modi Ayodhya Visit, Ayodhya Ram Temple Flag Hosting, Flag Hosting In Ayodhya
