सिर्फ 4 मिनट... PM मोदी के बटन दबाते ही राम मंदिर के शिखर पर लहराने लगेगी केसरिया धर्म ध्वजा

रामनगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण का शुभ कार्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा. धर्म ध्वज के झंडे में चमकता सूरज, कोविदार का वृक्ष और ॐ लिखा हुआ है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे कई विशिष्ट अतिथि भी समारोह में उपस्थित रहेंगे. तीन मंजिला राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शुभ मुहूर्त में धर्म ध्वजारोहण हो रहा है. भगवान राम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण हो रहा है. ये समारोह अयोध्या में करीब ढाई घंटे तक चलेगा.



4 मिनट में ध्‍वजारोहण

अयोध्या के ध्वजारोहण को लेकर VHP प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12.10 बजे से 12.30 बजे के बीच केसरिया रंग का राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा आरोहण करेंगे. पीएम मोदी नीचे बटन दबाएंगे और मशीन रस्सी के जरिये धर्म ध्वजा शिखर तक पहुंचेगी. इस ध्वजरोहण में कुल 4 मिनट का समय लगेगा. मंदिर का शिखर 161 फीट है. मंदिर के ऊपर 30 फीट लंबे ध्वज दंड पर केसरिया ध्वज लहराएगा.

धर्म ध्वजारोहण के पहले क्या-क्या होगा

10 बजे सुबह प्रधानमंत्री सप्तमंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, अहिल्या, निषादराज गुहा और शबरी मंदिर जाएंगे

सुबह 10 बजे के बाद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे

पीएम मोदी शेषावतार मंदिर भी जाएंगे

11 बजे सुबह वो माता अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे

राम दरबार गर्भगृह में दर्शन पूजन करेंगे

राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण समारोह

12 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा समकोण वाले तिकोने झंडे का आरोहण भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक चमकते सूरज की तस्वीर इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ ओम लिखा है

अयोध्या में फिर दीपावली जैसी रोशनी

अयोध्या में राम मंदिर धर्मध्वजारोहण समारोह के वक्त दीपावली जैसा माहौल हो गया है. पूरी राम नगरी रोशनी से नहाई हुई है. रात के वक्त प्रकाशपुंजों से सराबोर राम मंदिर देखते ही बनता है.



मंदिर के चारों ओर 800 मीटर का परकोटा

झंडा पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में बने 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराया जाना है. राम मंदिर के चारों ओर 800 मीटर का परकोटा बना है. यह दक्षिण भारतीय शैली में डिजाइन किया गया है. मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान राम के जीवन से जुड़े बारीकी से पत्थर पर उकेरे गए 87 प्रसंग हैं. इसकी दीवारों पर भारतीय संस्कृति के 79 कांस्य-ढाल वाली कहानियां तस्वीरों में लिखी गई है.

किले में तब्दील अयोध्या

6970 सुरक्षाकर्मियों का अभेद्य घेरा राम मंदिर में

एटीएस, NSG से लेकर साइबर सिक्योरिटी टीम तैनात

एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर और 90 टेक्निकल एक्सपर्ट तैनात

Ram Mandir Dharm Dhwaja



48 घंटे तक गुरु तेग बहादुर का ध्यान

मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया. राम और सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में यह दिव्य मिलन का प्रतीक है. यह दिन 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस का भी है. उन्होंने 17वीं सदी में अयोध्या में लगातार 48 घंटों तक ध्यान किया था.