डेढ़ साल बाद होगी मां से मुलाकात, लखनऊ में शुभांशु शुक्ला अपने स्कूल में करेंगे पुरानी यादें ताजा

एयरपोर्ट से शहर पहुंचने के दौरान शुभांशु शुक्ला खुली जीप में लखनऊवासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे. इसके बाद वे सीएमएस ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शामिल होंगे.

शुभांशु शुक्ला डेढ़ साल बाद अपनी मां से मिलने वाले हैं.
  • शुभांशु शुक्ला सोमवार को लखनऊ लौटेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा
  • लखनऊ एयरपोर्ट पर विशेष बैंड बाजे के साथ स्वागत होगा और शुभांशु जी-20 चौराहे तक स्पेशल रथ में जाएंगे
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से भी शुभांशु शुक्ला की मुलाकात होगी
लखनऊ:

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से लौटने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सोमवार को अपने गृहनगर लखनऊ लौटेंगे. यहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं. कहा जा रहा है कि शुभांशु तीन दिनों के लिए लखनऊ में रहेंगे. इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.  शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व है. बता दें शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन का हिस्सा थे, जो 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ था. वह आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने.

लखनऊ में भव्य स्वागत की तैयारी, जानिए पूरा कार्यक्रम

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं. लखनऊ का नाम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया. शुभांशु शुक्ला सोमवार को अपने गृह नगर लौटेंगे. ऐसे में इस पल को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं.

शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा के बाद सोमवार को पहली बार अपने घर लखनऊ आ रहे हैं. शुभांशु की इस यात्रा में उनके सम्मान के दो बड़े आयोजन होने हैं. पहला आयोजन एक रोड शो और उसके बाद उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उनके उसी सीएमएस स्कूल में सम्मान समारोह होगा. दूसरा आयोजन राज्य सरकार की तरफ़ से उनका नागरिक अभिनंदन का है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. 

शुभांशु के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी - 

  1. शुभांशु शुक्ला सोमवार सुबह 8.15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे. 
  2.  एयरपोर्ट पर स्पेशल बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाएगा. 
  3. सीएमएस स्कूल के बच्चे एयरपोर्ट पर शुभांशु का स्वागत करेंगे. 
  4. शुभांशु सुबह लगभग 8.45 बजे एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में कार में सवार होकर शहीद पथ के रास्ते जी-20 चौराहे पर पहुंचेंगे.
  5. जी-20 चौराहे पर सीएमएस की तरफ़ से एक ट्रक को रथ की तरह तैयार रखा जाएगा.
  6. जी-20 चौराहे पर सीएमएस के बच्चे सलामी देते हुए शुभांशु का स्वागत करेंगे.
  7. इस स्पेशल रथ पर शुभांशु सवार होकर लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित सीएमएस गोमती नगर विस्तार पहुंचेंगे.
  8. सीएमएस स्कूल में बच्चों की मौजूदगी में शुभांशु का अभिनंदन किया जाएगा. 
  9. दोपहर 12 बजे शुभांशु मीडिया से बात करेंगे. 
  10. दोपहर 3 बजे शुभांशु शुक्ला सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात करने उनके सरकारी आवास पर जायेंगे. 
  11. सीएम से मुलाक़ात के बाद वो लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर लोकभवन जायेंगे. 

भव्य परेड का आयोजन

शुभांशु शुक्ला के पूर्व विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) ने उनके स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की है. स्कूल के प्रवक्ता ऋषि खन्ना ने बताया कि शुभांशु के सम्मान में सोमवार को सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैंपस में एक भव्य परेड का आयोजन होगा. जिसमें छात्र-छात्राएं अपने अग्रज की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उन्हें सैल्यूट करेंगे.

एयरपोर्ट से शहर पहुंचने के दौरान शुभांशु शुक्ला खुली जीप में लखनऊवासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे. इसके बाद वे सीएमएस ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शामिल होंगे. जहां स्कूली छात्र मौजूग होंगे. राजधानी स्तर पर होने वाला यह सम्मान समारोह भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा.

सीएम योगी से होगी मुलाकात

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन करेंगे. इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे. वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अजीत सिंह पाल और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल भी कार्यक्रम में भाग लेंगी.

‘शुभांशु शुक्ला मार्ग'

इसी के साथ, नगर निगम ने उनके योगदान को स्थायी रूप देने के लिए त्रिवेणी नगर वार्ड के अंतर्गत सीतापुर मेन रोड के पेट्रोल पंप से उनके निवास होते फ्लोरेंस नाइटेंगल स्कूल तक जाने वाले मार्ग का नाम ‘शुभांशु शुक्ला मार्ग' रखने का निर्णय लिया है. नगर निगम ने यह कदम उनके अंतरिक्ष मिशन और विज्ञान में योगदान को सार्वजनिक स्मरण में बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है.

डेढ़ साल बाद मां से मिलेंगे

शुभांशु शुक्ला डेढ़ साल बाद अपनी मां से मिलने वाले हैं. शुभांशु के पिता शंभू शुक्‍ला ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा अपने गृहनगर आ रहा है, हालांकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि उसे त्रिवेणी नगर में स्थित अपने घर आने का समय मिलेगा. मुझे उम्मीद है कि अगर कार्यक्रम और सुरक्षा प्रोटोकॉल अनुमति देंगे तो वह आएगा.' शुभांशु के परिवार के अधिकांश सदस्य भी उनसे मिलने पहुंच चुके हैं. शंभू ने कहा कि शुभांशु की पत्नी कामना और बेटा कियाश भी उनके साथ लखनऊ आयंगे. उनके परिवार ने संकेत दिया है कि शुभांशु संभवतः तीन दिन के लिए लखनऊ में आयेंगे.

