AKTU दीक्षांत समारोह में शुभांशु शुक्ला को मिलेगी मानद उपाधि, बनेंगे चीफ गेस्ट

Shubhanshu Shukla Honorary Degree: अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में मंगलवार को होने वाले दीक्षांत समारोह में डी लिट की मानद उपाधि से नवाजा जाएगा. इसके साथ ही वह इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल करेंगी. सोमवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि इस बार कुल 88 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 37 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक एवं 25 कांस्य पदक मेधावियों को दिए जाएंगे.

छह श्रेणियां में स्टूडेंट स्टार्टअप अवार्ड दिया जाएगा

इसके अलावा 53,943 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान की जाएगी, जबकि 86 छात्रों को पीएचडी अवार्ड होगी. प्रोफेसर पांडेय ने बताया कि प्रदेश में उद्यमिता एवं नवाचार की संस्कृति विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दीक्षांत समारोह के दौरान इस बार छह श्रेणियां में स्टूडेंट स्टार्टअप अवार्ड दिया जाएगा. इसमें एक अवॉर्ड वूमेन लीड स्टार्टअप अवार्ड, दूसरा बेस्ट सोशल इंपैक्ट स्टार्टअप अवार्ड, तीसरा टेक इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड, चौथा एक्सेसिबिलिटी अवार्ड, पांचवा सस्टेनेबिलिटी चैंपियन और छठा हेल्थ इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड शामिल है.

उन्होंने बताया कि बेस्ट वुमन एलईडी स्टार्टअप अवार्ड के लिए स्टार्टअप कंपनी में एक महिला डायरेक्टर का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ होना जरूरी है. वहीं, बेस्ट सोशल इंपैक्ट अवार्ड का चयन स्वास्थ्य, भाषा, शिक्षा, जीवन शैली जैसे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली स्टार्टअप कंपनी को दिया जाएगा. जबकि बेस्ट टेक इन्नोवेशन स्टार्टअप अवार्ड इनोवेटिव पेटेंट तकनीक विकसित कर वस्तुओं और सर्विस के क्षेत्र और डिजिटल मंच पर कार्य करने वाली स्टार्टअप कंपनी को मिलेगा.

स्टार्टअप को एक्सेसिबिलिटी अवार्ड दिया जाएगा

इसी तरह दिव्यांगों की सुविधा प्रदान करने वाले स्टार्टअप को एक्सेसिबिलिटी अवार्ड दिया जाएगा. जबकि जलवायु परिवर्तन, कूड़ा प्रबंधन, और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े स्टार्टअप को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान राज्यपाल विश्वविद्यालय की तरफ से गोद लिए गांव के विद्यालयों में आयोजित हुई चित्रकला, कहानी, कथन एवं भाषण प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित भी करेंगी.

उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश के चार नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए इमर्जिंग पाठ्यक्रमों के संचालक को मंजूरी दी गई है। इसमें आरईसी बस्ती, आरईसी गोंडा, आरईसी प्रतापगढ़ एवं आरईसी मिर्जापुर शामिल हैं। इसके साथ ही छात्र नई तकनीक की पढ़ाई कर सकेंगे. इसके अलावा विश्वविद्यालय ने पहल करते हुए बीटेक छात्रों को ऑनर्स डिग्री लेने का भी अवसर दिया है.

