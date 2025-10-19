विज्ञापन
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पहुंची दीवापली के दीयों की रोशनी, पहली बार मनाया गया दीपोत्सव

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉ. वसीम अहमद ने कहा कि जैसे हर साल दीपावली मनाई जाती है, वैसे ही इस बार भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने एनआरएससी क्लब में खुशी और उत्साह के साथ दीपावली मनाई है.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाई गई दीपावली
  • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली बार दीपावली धूमधाम से मनाई गई.
  • एनआरएससी क्लब में छात्रों ने आतिशबाजी की और सभी ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं
  • छात्र नेता अखिल कौशल ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेकर यह आयोजन किया ताकि एकता और समानता का संदेश मिले
अलीगढ़:

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के इतिहास में पहली बार दीपावली धूमधाम से मनाई गई. एनआरएससी क्लब में छात्रों ने दीप प्रज्वलन कर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दीं. छात्रों का कहना है कि यह आयोजन एएमयू की सेकुलर पहचान और भाईचारे का प्रतीक है. इस खास मौके पर छात्र खासे उत्साहित दिखे. 

आपको बता दें कि आज से पहले एएमयू परिसर में दीपावली उत्सव कभी नहीं मनाया गया था. छात्र नेता अखिल कौशल ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेकर यह आयोजन किया, ताकि एएमयू में समानता और एकता का संदेश दिया जा सके. अखिल कौशल ने कहा कि हमने पहली बार एएमयू प्रशासन से दीपावली मनाने की अनुमति ली थी. आज दीप जलाकर और मिठाइयां बांटकर हमने देश को दिखाया कि एएमयू मिनी इंडिया की मिसाल है.

इस कार्यक्रम में कई विभागों के छात्रों ने हिस्सा लिया. छात्रों का कहना है कि यह आयोजन धार्मिक सौहार्द और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला कदम है. एमए की पढ़ाई कर रहे अविनाश आज का दिन ऐतिहासिक है. पहली बार एएमयू में दीपावली मनाई गई है. हम सभी धर्मों के छात्रों ने मिलकर दीप जलाए और भाईचारे का संदेश दिया. 

इस ऐतिहासिक मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉ. वसीम अहमद ने कहा कि जैसे हर साल दीपावली मनाई जाती है, वैसे ही इस बार भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने एनआरएससी क्लब में खुशी और उत्साह के साथ दीपावली मनाई है. यह परंपरा नई नहीं है, एएमयू में दीपावली पहले भी मनाई जाती रही है. बस स्वरूप बदलता रहा है, पर त्योहार की भावना हमेशा वही रही है. 

