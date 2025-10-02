विज्ञापन
अलीगढ़: अभिषेक गुप्ता केस में पुलिस का बड़ा खुलासा, अवैध संबंध के कारण पूजा शकुन पांडे दी थी हत्या की सुपारी

अलीगढ़ में व्यापारी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा की सचिव पूजा शकुन पांडे और उनके पति ने दी थी तीन लाख की सुपारी. शूटर गिरफ्तार हो चुका है जबकि पूजा शकुन पांडे अब भी फरार हैं.

  • अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश पूजा शकुन पांडे और उनके पति ने रची थी
  • हत्या के लिए पति-पत्नी ने शूटर फजल को तीन लाख रुपये की सुपारी दी थी
  • घटना खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी जहां बाइक सवार बदमाशों ने अभिषेक गुप्ता को गोली मार दी थी
अलीगढ़:

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 23 सितंबर की रात टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है.इस हत्याकांड की साजिश अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने रची थी.पुलिस ने बताया कि दंपति ने व्यापारी को रास्ते से हटाने के लिए तीन लाख रुपये की सुपारी दी थी.

घटना 23 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे खेरेश्वर चौराहे पर हुई, जब बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी अभिषेक गुप्ता को गोली मार दी.पुलिस जांच में सामने आया कि अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे के बीच नजदीकियां थीं.करीब 20 दिन पहले अभिषेक ने पूजा को ब्लॉक कर दिया था.  रंजिश में पति-पत्नी ने उनकी हत्या की सुपारी दे दी.

पुलिस ने खुलासा किया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर फजल को तीन लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. पुलिस ने फजल को गिरफ्तार कर लिया है.  उसके पास से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस और सुपारी की रकम में से 7200 रुपये बरामद हुए हैं. 

एसएसपी ने बताया कि फिलहाल पूजा शकुन पांडे और एक अन्य शूटर फरार हैं.  पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं. फिलहाल अलीगढ़ में व्यापारी की हत्या की गुत्थी काफी हद तक सुलझ चुकी है, लेकिन अब सबकी निगाहें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हैं. 

