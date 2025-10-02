विज्ञापन
दिल्ली पुलिस ने किया एनकाउंटर, गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के 2 शूटरों के पैर में लगी गोली

पुलिस के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के आरोपी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के आसपास से गुजर सकते हैं. मिली सूचना पर काम करते हुए पुलिस की टीम ने घेराबंदी की गई थी.

दिल्ली पुलिस ने रोहित गोदारा गिरोह के शूटर का किया एनकाउंटर

दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण गिरोह के दो शूटरों का एनकाउंटर कर दिया है. पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

पुलिस के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के आरोपी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के आसपास से गुजर सकते हैं. मिली सूचना पर काम करते हुए पुलिस की टीम ने घेराबंदी की. कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस ने आरोपियों को घेरा. पुलिस ने जब उन्हें घेर लिया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. पुलिस के एक्सन में दोनों बदमाश घायल हो गए. 

रोहित गोदारा कौन है?

रोहित गोदारा बीकानेर में लूणकरणसर इलाके के कपूरीसर का रहने वाला है. वह साल 2010 से अपराध की दुनिया में है. उस समय उसकी उम्र 19 साल थी. वह बीकानेर के कालू थाना का हार्डकोर अपराधी है. उसपर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. अब तक वह करीब 15 बार जेल जा चुका है. कहा जाता है गोदारा अपनी गैंग तो चलाता ही है. साथ ही 'मोनू गैंग' और 'गुठली गैंग' को भी ऑपरेट करता है.

गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का है आरोप

रोहित गोदारा राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है. उस पर राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप है. पिछले साल सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ही ली थी. उस दौरान गोदारा ने कहा था कि आनंदपाल सिंह और बलवीर बानूड़ा की मौत का बदला लिया गया है. 

Rohit Godara, Delhi Police
