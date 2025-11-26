विज्ञापन
जय श्री राम बोल, नहीं बोलेगा.. मुस्लिम कैब ड्राइवर का VIDEO वायरल, क्या है पूरी कहानी

आगरा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार सवार मुस्लिम ड्राइवर से जय श्री राम बुलवाने का प्रयास किया जा रहा है , वायरल वीडियो में आवाज आ रही है कि जय श्री राम बोलो जबकि कार ड्राइवर बोलने से मना करता दिख रहा है

जय श्री राम बोल, नहीं बोलेगा.. मुस्लिम कैब ड्राइवर का VIDEO वायरल, क्या है पूरी कहानी
  • आगरा में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुस्लिम कैब ड्राइवर से जबरन जय श्री राम बोलवाने की कोशिश की गई
  • बाइक सवार युवकों ने ताजमहल के पास मेट्रो पार्किंग में कैब ड्राइवर रहीश से जय श्री राम बोलने को कहा था
  • कैब ड्राइवर रहीश ने मारपीट समेत जबरदस्ती जय श्री राम बोलवाने की शिकायत थाना ताजगंज में दर्ज कराई है
आगरा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार सवार मुस्लिम ड्राइवर से जय श्री राम बुलवाने का प्रयास किया जा रहा है , वायरल वीडियो में आवाज आ रही है कि जय श्री राम बोलो जबकि कार ड्राइवर बोलने से मना करता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल कहा जा रहा है कि दो तीन दिन में जय श्री राम बोलोगे.


आगरा में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है. जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने का वीडियो वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो सोमवार का है, जब कैब ड्राइवर रहीश ताजमहल के पास मेट्रो पार्किंग में कार पार्क कर रहे थे. तभी बाइक सवार युवकों ने मुस्लिम कैब ड्राइवर से जबरन कहा कि जय श्री राम बोलो, कैब ड्राइवर ने बोलने से मना कर दिया तो कहा कि दो तीन दिन में जय श्री राम बोलोगे. इस मामले में कैब ड्राइवर रहीश ने मंगलवार को थाना ताजगंज में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत दर्ज होने से बाद से पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है. 

ताजमहल के पास मेट्रो पार्किंग के पास जय श्री राम बुलवाने के मामले में मुस्लिम कैब ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, शिकायत में कहा गया है कि बाइक पर दो युवक आए और जबरन जय श्री राम बोलने को कहने लगे , साथ ही कहा कि दो तीन दिन में तू जय श्री राम बोलेगा, साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है , वीडियो बनाने वाले युवकों की पहचान कराई जा रही है.

वायरल वीडियो के मामले पर डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई, आगे की कार्यवाही की जा रही है.

Agra News In Hindi, Hindu Muslim Clash, UP Crime News Hindi
