कई दिनों से अश्लील इशारे कर रहा था लड़का, महिला ने बीच बाजार कर दी चप्पलों से धुनाई, देखें VIDEO

आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने खुलेआम एक मनचले युवक को पकड़कर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया. युवक की लगातार अश्लील हरकतों से परेशान महिला ने अपना आपा खो दिया और उसे बीच सड़क पर सबक सिखाया. दरअसल, महिला ने आरोप लगाया कि सब्जी मंडी में यह युवक पिछले कई दिनों से उसे अश्लील इशारे कर रहा था और लगातार भद्दे कमेंट पास कर रहा था. शुरुआत में महिला ने युवक को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन मनचला युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. जब युवक की गंदी हरकतों से महिला का सब्र का बांध टूट गया, तो उसने सख्त कदम उठाने का फैसला किया.

सड़क पर शुरू हुई पिटाई

जब युवक मंगलवार को दोबारा सब्जी मंडी में नज़र आया, तो महिला का गुस्सा फूट पड़ा. बिना देर किए महिला ने युवक को पकड़ा और चप्पल उठाकर उसकी जोरदार पिटाई शुरू कर दी. यह नजारा देखकर आसपास के लोग और राहगीर भी जमा हो गए. जब लोगों को पता चला कि युवक अश्लील हरकतें कर रहा था, तो भीड़ का गुस्सा भी फूट पड़ा. मौजूद राहगीरों ने भी आरोपी युवक पर हाथ साफ किया, जिससे उसकी जमकर पिटाई हुई.

पिटाई के बाद पहुंचा थाने

पिटाई के बाद, महिला ने मनचले युवक को नहीं छोड़ा. वह उसे पकड़कर सीधे अछनेरा थाने ले गई। थाने पहुंचकर महिला ने पुलिस को पूरी घटना बताई और आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया. सब्जी मंडी में बीच सड़क पर मनचले युवक की पिटाई का यह वीडियो, अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है. महिला के इस साहसिक कदम की हर तरफ प्रशंसा हो रही है.